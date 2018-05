Wojsko szuka muzyków

Cywile zainteresowani służbą w wojskowych orkiestrach mogą do końca maja zgłaszać się na kurs podoficerski. Warto już zacząć przygotowania do sierpniowych testów, bo szkolenie będzie mogło rozpocząć tylko 31 najlepszych kandydatów. Nagrodą jest stopień kaprala i etat w wojskowej orkiestrze.

Limit przyjęć na kurs podoficerski dla cywilnych kandydatów na wojskowych muzyków określa minister obrony narodowej. W tym roku takie szkolenie będzie mogło rozpocząć niemal dwa razy więcej osób niż rok temu, gdy miejsc na kursie było zaledwie 17.

Co zrobić, by znaleźć się w gronie muzyków Wojska Polskiego? Pierwszy krok to wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. To tam trzeba złożyć adresowany do dyrektora Departamentu Kadr MON wniosek o przyjęcie na kurs do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Czas na złożenie dokumentów upływa 31 maja.