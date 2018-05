Projekt Wojownik

- Nauka MMA pozwala nabyć umiejętności walki bezpośredniej, nie ograniczającej się tylko do rzutów, czy boksu, a pozwalająca stosować znacznie więcej technik czyniąc walkę efektywniejszą a żołnierza wszechstronniejszym.- podkreśla ambasador sportowy projektu Tomasz Drwal, pierwszy Polak walczący w UFC. Według niego to właśnie możliwość konfrontacji zawodników na poziomie treningu jest doskonałą metodą kształtowania odwagi, hartu ducha i waleczności, które są pożądanymi cechami każdego wojownika.

Projekt zawita do dużych garnizonów: Warszawa, Giżycko, Gdynia, Szczecin, Świętoszów, Łask, Rzeszów oraz Kraków, gdzie będą zaproszeni do udziału weterani z najbliższych jednostek wojskowych.

Po raz kolejny weteranów wspiera Dominik Grabowski znany jako Doniu (członek zespołu Ascetoholix), raper z Poznania, który wraz z weteranem poszkodowanym w Afganistanie st. kpr. Rożniatowskim napisał i nagrał piosenkę, która będzie promować projekt.

W Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej służy ponad 100 tysięcy żołnierzy i duża ich część była uczestnikami misji poza granicami kraju. Od 1953 roku Wojsko Polskie wzięło udział w 92 operacjach, w których uczestniczyło około 115 tysięcy polskich żołnierzy. Część z nich wróciła szczęśliwie do domu, niektórzy stracili tam zdrowie, a jeszcze inni z nich nie wrócili, oddając swoje życie w służbie dla Ojczyzny.

Weteranom, po powrocie do kraju czasami trudno jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mają na to wpływ, nie tylko dramatyczne przeżycia i wspomnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków panujących w Polsce. Na misji żołnierze poddawani są wielu bodźcom dostarczającym niezwykle duże zastrzyki adrenaliny, co powoduje że stają się od niej zależni. Codzienne patrole, prowadzenie operacji, walka, pomoc dla społeczności lokalnych powodują, że wracając do kraju, ciężko jest im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania.

Oczywiście pojawiają się problemy chorobowe, takie jak chociażby stres pola walki (PTSD). Radzenie sobie z tymi przypadłościami jest procesem złożonym i długoterminowym. Jednym z jego elementów mogłyby być wspólne spotkania i przeżywanie emocji podczas seminariów z walki wręcz.

Każdy żołnierz to wojownik i nikt tak dobrze nie nawiąże z nim więzi emocjonalnej, jak inny wojownik, a jeżeli do tego jeszcze jest autorytetem, to łatwiej osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i terapeutyczne.

Zajęcia, w których uczestniczyliby weterani z różnych jednostek pozwolą im znowu poczuć „braterską” więź. Będą mogli poznać motywację sportowców, zasady właściwego odżywiania czy w końcu wykonywania odpowiednich ćwiczeń. Poznają atrakcyjny i bardzo dynamiczny, dający wiele satysfakcji i wyzwalający sporo emocji sposób spędzania czasu. Być może odkryją w sobie, że trenowanie sportów walki może być tym brakującym ogniwem, którego poszukiwali po powrocie z misji do kraju.

Szkolenie ma mieć także efekt długofalowy. Na kurs będą zapraszani instruktorzy WF z jednostek wojskowych. Razem z weteranami będą ćwiczyć i rozwijać własne umiejętności w tym zakresie. Zdobytą wiedzę będą mogli później wykorzystać podczas zajęć programowych.

Mieszane Sztuki Walki nie pojawiły się w Wojsku Polskim wczoraj. Od wielu lat żołnierze-zawodnicy z powodzeniem walczą na amatorskich i zawodowych galach MMA. Żołnierze angażują się w organizację zawodów i gali.

Od 4 lat organizowane są Mistrzostwa WP w walce w bliskim kontakcie, które odbywają się na zasadach amatorskiego MMA. Ostatnie cieszyły się sporym zainteresowaniem. W pierwszych mistrzostwach pojawiło się ponad 110 zawodników. Organizatorem jest kpt. Maciej Kupryjańczyk.

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana od kilku lat stała się kuźnią sportów walki, głownie za sprawą działalności instruktora Kraw Maga oraz miłośnika mieszanych sztuk walki kpt. Tomasza Dembińskiego. Tam również organizowana jest Giżycka Noc Gladiatorów oraz Mistrzostwa Dywizji w Walce w Bliskim Kontakcie.

Natomiast ppor. Filip Bątkowski jest pomysłodawcą zawodowej gali MMA o nazwie Armia Fight Night, w których biorą udział żołnierze. Ostatnia odbyła się w Łomży, a w głównej walce wieczoru w oktagonie spotkali się dwaj żołnierze. Kolejnym wydarzeniem z cyklu „Armia Fight Night” ma być gala z okazji stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Do udziału mają być zaproszeni żołnierze państw członkowskich NATO.

Dużo dla rozwoju mieszanych sztuk walki robi się także w innych jednostkach wojskowych, np. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej gdzie szkoleniem zajmuje się kpt. Michał Wilczyński.

Tekst: płk Szczepan Głuszczak