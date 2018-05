Jest porozumienie w sprawie pomnika w Jersey City

REKLAMA

Polonia przejmie plac

Sytuację zaogniła wypowiedź dewelopera Mike’a DeMarco, prezesa Mack-Cali, firmy odpowiedzialnej za przebudowę Exchange Place. W wywiadzie dla „Jersey Journal” stwierdził on, że wymowa pomnika, który wskazuje na Rosję jako odpowiedzialną za „cios w plecy”, nie jest właściwa z punktu widzenia poprawności politycznej.

Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw środowisk polonijnych, zaniepokoiły także władze w Warszawie i polską ambasadę w Waszyngtonie. W obronie pomnika pisma wystosował także m.in. Instytut Pamięci Narodowej.

Teraz w trakcie konferencji Fulop zapewnił, że władze miejskie poniosą koszty przeniesienia pomnika i renowacji placu, na którym zostanie umieszczony. – Naszym celem jest okazanie szacunku temu miejscu — mówił. Burmistrz poinformował także, że społeczność polska otrzyma w dzierżawę na 99 lat teren, na którym stanie pomnik. Ma to zapewnić Polonii sprawowanie kontroli nad monumentem.

W ratuszu zademonstrowano wizualizację nowego miejsca, na którym stanie pomnik. W tle będzie widać panoramę Manhattanu, w tym Freedom Tower, gmach powstały na miejscu wież World Trade Center. Zdaniem Fulopa, zachowa to symbolikę odzwierciedlającą zarówno historię, jak i przyszłość relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską. – To będzie właściwe miejsce, by oddać się zadumie nad zbrodnią w Katyniu – stwierdził burmistrz.

Jego zdaniem, zawarte porozumienie pozwoliło znaleźć rozwiązanie, które jest lepsze dla społeczności i miasta. – Dziedzictwo miasta jest pochodną różnych kultur, co czyni Jersey City miejscem szczególnym, wszyscy skorzystają dzięki nowemu parkowi, który będzie wyrazem szacunku wobec społeczności polskiej – podkreślił Fulop.

Symbol ludobójstwa

Zadowolenie z zawarcia porozumienia wyraził też Maciej Golubiewski, konsul generalny RP w Nowym Jorku. – Uważam, że to najlepsze rozwiązanie, najlepszy kompromis – mówił konsul podczas konferencji. Jego zdaniem, amerykańscy Polacy są zadowoleni, że monument pozostanie na nadbrzeżu z widokiem na wieżowce Manhattanu, a wydzierżawienie gruntu na 99 lat odzwierciedla znaczenie społeczności polskiej i jej wkładu w życie miasta.

Konsul przypominając o masakrze polskich oficerów przez NKWD w 1940 roku, wskazał na znaczenie pomnika dla Polaków w USA. – Pomnik katyński symbolizuje ludobójstwo polskich oficerów i bestialstwo sowieckiego reżimu. Nie stanowi obrazy Rosji, ale uznanie wysiłków Polaków, którzy walczyli na wielu frontach podczas II wojny – podkreślił Golubiewski.

Pomnik ma zostać przeniesiony w ciągu dwóch miesięcy. Pracami zajmie się firma Mack-Cali, która dostała kontrakt na rewitalizację Exchange Place, gdzie dotychczas stał pomnik.

Monument w Jersey City był pierwszym pomnikiem upamiętniającym zbrodnię katyńską, jaki stanął w USA. Odsłonięty w 1991 roku posąg przedstawia zakneblowanego polskiego żołnierza z rękami związanymi z tyłu i wbitym w plecy bagnetem osadzonym na karabinie. Ma to symbolizować sowiecką zbrodnię na polskich jeńcach w 1940 roku oraz „cios w plecy”, jaki Armia Czerwona zadała Polsce 17 września 1939 roku.