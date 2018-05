Elewi z Kielc otrzymali broń

Podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski wręczył broń elewom kompanii szkolenia służby przygotowawczej.

To pierwsza tak ważna zbiórka dla nowo wcielonych, która na długo pozostaje w pamięci żołnierza. - Broń jest symbolem każdego żołnierza, a jej posiadanie to duża odpowiedzialność i obowiązek. Musicie dobrze poznać jej budowę i zasady posługiwania się oraz przepisy bezpieczeństwa, tak aby swoją wiedzą powodować jedynie przekonanie, że broń służy tylko i wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia, a jej użycie ma dopełniać niezbędne środki przymusu. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczę Wam broń. Niech ta broń, którą otrzymacie służy Wam wyłącznie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa naszego kraju. Niech będzie symbolem naszych wartości narodowych jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna – powiedział komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

Wyróżnionymi, którzy uroczyście otrzymali broń byli:

- szer. elew. Piotr Nowak

- szer. elew Kinga Fiedor

- szer. elew Sandra Bendlewska

- szer. elew Kamil Kubisz.