Zwiadowcy otrzymali sztandar

Główna część święta odbyła się na placu św. Józefa. Rozpoczął ją zastępca dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownik Wojciech Ziółkowski słowami: - Szanowni Państwo, Święto pododdziału to dla jego żołnierzy dzień wyjątkowy. Dziś takie święto obchodzi kompania rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich, bo za kilka chwil jej żołnierze otrzymają sztandar 17 pułku Ułanów Wielkopolskich, który tak pięknie zapisał się na kartach historii RP w czasie Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko – bolszewickiej i kampanii wrześniowej roku. Sztandar ten został wręczony żołnierzom historycznego Pułku w 1939 roku, przez marszałka Rydza – Śmigłego. Ziemia Kaliska jest miejscem związanym z naszą jednostką, to w Kaliszu 27 maja 1919 roku odbyło się spotkanie wielkich dowódców Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera oraz patrona wielkopolskiej Brygady generała Dowbor-Muśnickiego, na którym omawiano zadania na frontach oraz popowstaniowe zjednoczenie Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim. Dziś każdy z 9 pododdziałów Brygady z dumą dziedziczy tradycje zasłużonych dla naszej historii wojsk wielkopolskich lub kawaleryjskich, a dopełnieniem barw Wielkopolskiej Brygady są barwy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, eksponowane na znajdującym się przed Państwem sztandarze pułkowym, który za chwilę przekazany zostanie zwiadowcom.

Wyjątkowy dzień dla zwiadowców 17krUW uświetnili swoją obecnością przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych i służb mundurowych. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Oddziału Terenowego im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich na czele z prezesem Jackiem Taborskim oraz harcerzy, uczniów szkół i mieszkańców Kalisza.

Koronny element ceremonii nastąpił punktualnie w samo południe. To właśnie wtedy nastąpiło wręczenie repliki sztandaru historycznego. Jako element symboliczny w drzewiec sztandaru wbite zostały gwoździe przez zastępcę dowódcy Wielkopolskiej Brygady, dowódcę wyróżnionego pododdziału oraz rodziców chrzestnych, którymi zostali Prezydent Kalisza Pan Grzegorz Sapiński i Pani Małgorzata Czyczerska.

Po prezentacji sztandaru przed wszystkimi zebranymi uczestnikami uroczystości głos zabrał dowódca dziedziczącego tradycję pododdziału kapitan Łukasz Doliński. - Dzisiejsze święto to dla mnie osobiście oraz dla moich podwładnych dzień szczególny. 17 Kompania Rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich otrzymała dziś replikę sztandaru Pułku, który swą walecznością w czasie powstania wielkopolskiego oraz wojny polsko-bolszewickiej złotymi zgłoskami zapisał się w dziejach wielkopolskiej kawalerii oraz na kartach polskiej historii. To dla nas wielki zaszczyt ale jednocześnie ogromne zobowiązanie. Nie jest bowiem łatwym zadaniem kontynuowanie tak chlubnych postaw i tradycji. Jestem jednak przekonany, iż dotychczasową służbą, również w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa ale także tą codzienną, żołnierze kompanii zasłużyli na zaszczyt nadania repliki sztandaru, a fakt ten tylko zmotywuje zwiadowców do jeszcze większego zaangażowania w wykonywanie zadań służbowych, również tych sojuszniczych oraz koalicyjnych. Na końcu chciałbym podziękować najważniejszym uczestnikom dzisiejszej ceremonii – żołnierzom Kompanii Rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich – drodzy podwładni – bez waszego codziennego zaangażowania i profesjonalizmu, nasz pododdział nie znajdowałby się w tym miejscu, w którym dzisiaj jest – dziękuję. Ku chwale 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Całość zwieńczyła defilada zgromadzonych pododdziałów oraz koncert orkiestry Sił Powietrznych z Poznania.

Po zakończonych uroczystościach na placu rozpoczęła się dalsza cześć święta Piknik Rodzinny, podczas którego można było obejrzeć sprzęt Wielkopolskiej Brygady oraz sprawdzić swoje umiejętności jazdy konnej, która była rzemiosłem Ułanów Wielkopolskich.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk