Bojowa operacja u brzegów Estonii

Będą szukać starych min i niewybuchów, które od czasów I i II wojny światowej zalegają na dnie Bałtyku u wybrzeży Estonii. Na tych akwenach starej amunicji jest całe mnóstwo. W poniedziałek w Tallinie rozpoczęła się faza morska operacji „Open Spirit 2018”. Wśród uczestników jest polski niszczyciel min ORP „Flaming” oraz nurkowie minerzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W operacji „Open Spirit 2018” bierze udział blisko 20 okrętów m.in. z Francji, Szwecji, Belgii, Norwegii, Holandii, państw bałtyckich czy Polski. W poniedziałek rano opuściły one port w Tallinie i skierowały się w wyznaczone sektory wzdłuż wybrzeża Estonii. – W tym roku jednostki będą operować od Tallina aż po półwysep Sõrve na wyspie Sarema – tłumaczył podczas konferencji prasowej kadm. Peeter Ivask, dowódca estońskiej marynarki wojennej. Niszczyciel min ORP „Flaming” znalazł się w grupie okrętów, którą pokierują Estończycy. Prócz nich będą w niej również działać jednostki francuska i szwedzka.

– Do przeszukania mamy akwen na Zatoce Ryskiej, na samym pograniczu z Łotwą – informuje kpt. mar. Piotr Gorycki, który podczas „Open Spirit” dowodzi „Flamingiem”. – Mimo że głębokość nie przekracza tam dwudziestu kilku metrów, z naszego punktu widzenia jest on trudny. Przede wszystkim ze względu na kamieniste dno. Operatorom sonarów niełatwo odróżnić, czy wysłany przez nie sygnał odbił się od starej miny czy od kamienia. Rozstrzygnięcie tego wymaga sporej uwagi i doświadczenia – dodaje. W dodatku okręty z grupy „Flaminga” będą działały w rejonie cennym przyrodniczo. – Informację o wykryciu niebezpiecznego obiektu musimy przesłać do dowództwa ćwiczenia. Ono podejmie decyzję, czy można go wysadzić na miejscu, czy też należy go na przykład podnieść z dna i przeholować dalej – tłumaczy kpt. mar. Gorycki. Innym rozwiązaniem jest oznaczenie miny czy niewybuchu na mapach i odsunięcie niszczenia na przyszłość. – W każdym razie my jesteśmy przygotowani na to, że starą amunicję będziemy likwidować – przyznaje kpt. mar. Gorycki.