Podchorążowie WAT w przestworzach

Teraz ma się to zmienić, tak by szkolenie spadochronowe było prowadzone w ramach WAT. Niedawno odbyło się spotkanie rektora-komendanta uczelni płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka z prezesem fundacji „Teraz Wojsko Polskie”, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Polskich Spadochroniarzy I Oddziału Warszawa. – Fundacja „Teraz Wojsko Polskie” wzięła naszą sekcję pod opiekę. Dzięki niej wszystkie szkolenia spadochronowe podchorążych będą traktowane jako nagroda za dobre wyniki w nauce. Co ważne, będą dla podchorążych całkowicie bezpłatne – zaznacza ppłk Gazda.

Sekcja Skoków Spadochronowych Wojskowej Akademii Technicznej (S3WAT) została utworzona pod koniec 2017 roku. – To rozszerzenie działalności istniejącej od kilku lat sekcji „Woda, Ląd, Powietrze” – wyjaśnia ppłk Michał Gazda, opiekun Sekcji Skoków Spadochronowych S3 WAT. Należący do „WLP” studenci uczą się wspinaczki i taktyki. Przechodzą też dodatkowe szkolenie ogniowe. Niektórzy wykonali już kilka skoków ze spadochronem, ale jak przyznają wykładowcy WAT, to właśnie szkolenie skoczków było najsłabiej rozwiniętym elementem programu w sekcji. Do tej pory podchorążowie wykonywali skoki w cywilnych aeroklubach, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Trudno też było zaplanować treningi ze względu na dostępność samolotów czy instruktorów, zmienną pogodę oraz dużą liczbę zajęć na uczelni.

Ze stratosfery na WAT

W WAT opracowano program szkolenia spadochronowego i zadbano o najlepszą kadrę instruktorską. W tej roli będą występować m.in. byli żołnierze jednostki GROM. Jednym z nich jest Arkadiusz „Maya” Majewski, który służył w zespole bojowym, ale też przez sześć lat odpowiadał za szkolenie spadochronowe specjalsów. 3 grudnia 2014 roku były operator ustanowił dwa rekordy wysokościowe Europy skacząc ze stratosfery z balonu na ogrzane powietrze. – Kiedy odszedłem z GROM-u, władze WAT-u poprosiły mnie o przeprowadzenie kilku wykładów dotyczących dowodzenia. Okazało się, że zainteresowanie było ogromne, przyszło wielu młodych ludzi, którzy chcieli posłuchać o moich doświadczeniach w jednostce specjalnej – mówi „Maya”. Niedawno uczelnia poprosiła, by pomógł opracować program szkolenia sekcji spadochronowej. Majewski zgodził się. Uznał, że sekcja powinna być miejscem elitarnym, do którego będą się mogli dostać nieliczni podchorążowie – ci, którzy chcą skakać ze spadochronem i mają do tego predyspozycje. By zostać członkiem sekcji podchorążowie muszą mieć z egzaminu z WF-u ocenę bardzo dobrą (według norm dla wojsk powietrznodesantowych) oraz bardzo dobre wyniki w nauce. – Kandydaci przechodzą również testy psychologiczne. Nie tylko dlatego, że mamy tu do czynienia ze skokami spadochronowymi, więc odpowiednie cechy psychologiczne są niezbędne, ale również dlatego, że założyłem sobie, że jednym z celów sekcji będzie wyszukiwać ludzi, którzy mogliby być potencjalnymi kandydatami na żołnierzy wojsk specjalnych – mówi „Maya”.

Swobodne spadanie

W pierwszym, pilotażowym programie szkolenia S3WAT bierze udział piętnastu podchorążych. Wojskowi studenci są w trakcie szkolenia teoretycznego, które prowadzi „Maya”. Ponieważ nauka odbywa się według przepisów cywilnych, powinno ono trwać 10 godzin. – Poświęcam im jednak więcej czasu, bo chcę żeby byli jak najlepiej przygotowani do tego, co będzie się działo w powietrzu – tłumaczy były operator. Podchorążowie poznają zasady bezpieczeństwa, teorię skoku oraz technikę skoków AFF (Accelerated Free Fall). Prócz tego omawiane są sytuacje awaryjne, które bezwzględnie trzeba znać i umieć na nie reagować. – Zależy mi na tym, by szkolić na najwyższym poziomie, bo jeśli nie, to lepiej w ogóle się za to nie brać – wyjaśnia były żołnierz GROM-u. – Dlatego zaplanowałem szkolenie w oparciu o najnowsze trendy w spadochroniarstwie – dodaje instruktor.

Po zajęciach teoretycznych przyjdzie czas na szkolenie praktyczne. Podchorążowie będą się uczyć swobodnego spadania w tunelu aerodynamicznym, w którym każdy spędzi około 40 min w ciągu dwóch dni. Jak przekonuje instruktor, tyle wystarczy, by nauczyć się techniki swobodnego spadania i procedur potrzebnych do wykonania skoku. Po treningu w tunelu studenci wykonają skoki z samolotu. – Skoki odbywają się w systemie AFF. Oznacza to, że kursant wyskakuje z samolotu razem z instruktorem, który w powietrzu asekuruje ucznia, sprawdza poprawność wykonania ćwiczeń oraz za pomocą sygnałów koryguje jego sylwetkę – mówi Arkadiusz Majewski. Dodaje, że jest to skuteczniejsza metoda treningu niż praktykowane w wojsku szkolenie na tzw. linę. W tym drugim przypadku żołnierz po wyskoczeniu z samolotu nie otwiera spadochronu sam, a robi to niejako samoczynnie lina wyciągająca, która jest przyczepiona do liny desantowej w samolocie. To szkolenie można wykonywać tylko z określonych typów samolotów. Metodą AFF można szkolić skacząc z każdego samolotu. – Poza tym doświadczenia skoczków na całym świecie, w tym również to, które zdobyłem w GROM-ie, pokazuje, że AFF jest znacznie bezpieczniejsze i szybsze niż to „na linę” – dodaje były żołnierz.

Podczas szkolenia AFF kursanci będą uczyć się jak wyskakiwać z samolotu, sprawdzać swoją wysokość, kontrolować w powietrzu ciało oraz jak bezpiecznie otworzyć spadochron i jak manewrować spadochronem, żeby bezpiecznie wylądować we wskazanym miejscu. Te umiejętności podchorążym przekażą instruktorzy, czyli byli żołnierze JW GROM. – Jestem pewny ich umiejętności. Ale z doświadczenia wiem, że instruktorów też czekają trudne momenty. Pierwszy, kiedy w powietrzu podczas skoków metodą AFF trzeba puścić kursanta, żeby nauczył się działać samodzielnie, i drugi kiedy będą decydować, że student ukończył kurs i może skakać bez nauczyciela – mówi były gromowiec.

Szkolenie zakończy się egzaminem. Podczas piątego, egzaminacyjnego skoku instruktorzy sprawdzą czy kursant zdobył wszystkie wymagane umiejętności. – Nie będzie dla nikogo taryfy ulgowej. Czasami trzeba powiedzieć komuś, dla jego własnego bezpieczeństwa, że to nie jest właściwa droga jego rozwoju – mówi były żołnierz GROM-u. Po kursie skoczek będzie mógł skakać samodzielnie, ale pod nadzorem instruktora. Po 50 takich skokach może przystąpić do egzaminu cywilnego. Po jego zdaniu zdobędzie świadectwo kwalifikacji i możliwość skakania bez instruktora. Natomiast w wojsku będzie musiał jeszcze zdobyć tytuł skoczka wykonując 5 skoków na spadochronie okrągłym. Nie będzie jednak musiał przechodzić szkolenia AFF – mówi Majewski.



Sekcja S3 WAT chce nawiązać współpracę z amerykańskimi uczelniami m.in. US NAVAL Academy oraz U.S. Military Academy West Point i U.S. Air Force Academy z Colorado Springs. Chcemy podpatrzeć, jak podobne sekcje działają na amerykańskich uczelniach. Chcielibyśmy także zaprosić kadetów z tych szkół do Polski. Wiem z doświadczenia, jak ważne jest, by młodzi żołnierze poznali się, wymienili wiedzą i umiejętnościami. Zależy mi, żeby Sekcja Skoków Spadochronowych WAT działała prężnie w oparciu o najlepsze światowe wzorce – podkreśla były żołnierz GROM-u.