Kpr. Marcin Lewandowski trzeci w Szanghaju

Część konkurencji z mityngu w Szanghaju po raz pierwszy w tym roku była wliczana do cyklu Diamentowej Ligi. Pierwszy raz o punkty walczyli np. tyczkarze. Zwyciężył z wynikiem 581 cm Francuz Renaud Lavillenie. Poprzeczkę na tej samej wysokości pokonał Piotr Lisek, ale ponieważ miał więcej nieudanych prób od rywala został sklasyfikowany na drugiej pozycji. Trzeci był Chińczyk Changrui Xue, który przeskoczył 571 cm. Niestety w czołowej ósemce, która zdobyła pierwsze punkty do klasyfikacji DL, nie znalazł się drugi z polskich tyczkarzy st. szer. Paweł Wojciechowski. Reprezentant bydgoskiego WZS-u, z wynikiem 531 cm, został sklasyfikowany na 11. pozycji.

Lekkoatleta z Wojskowego Zespołu Sportowego Bydgoszcz pokonał 800 m na bieżni w Szanghaju w 1 min 45,41 s. Tym wynikiem wypełnił minimum kwalifikacyjne na sierpniowe mistrzostwa Europy w Berlinie oraz zapewnił sobie sześć punktów do klasyfikacji Diamentowej Ligi. Bieg wygrał Kenijczyk Wycliffe Kinyamal (za zwycięstwo otrzymał osiem punktów), a drugi był jego rodak Jonathan Kitilit (zdobył siedem oczek). W klasyfikacji łącznej po dwóch mityngach (pierwszy odbył się 4 maja w Dosze) Lewandowski zajmuje szóste miejsce. Jednak w pierwszym mityngu żołnierz z WZS Bydgoszcz nie brał udziału. Z kolei w Szanghaju nie startował drugi z naszych znakomitych biegaczy Adam Kszczot, który w Dosze był czwarty i z pięcioma punktami w klasyfikacji Diamentowej Ligi zajmuje dziewiąte miejsce.

REKLAMA

Poza tyczkarzami i kpr. Lewandowskim w Szanghaju startowały jeszcze cztery reprezentantki Polski. Drugie miejsce w rzucie oszczepem, z wynikiem 64,49 m, zajęła debiutująca w mityngach Diamentowej Ligi Marcelina Witek. Z kolei Paulina Guba w konkursie pchnięcia kulą była piąta. Tę samą lokatę w biegu na 400 m przez płotki zajęła Joanna Linkiewicz. Natomiast ósme miejsce w konkursie trójskoku wywalczyła Anna Jagaciak-Michalska. Witek, Guba i Linkiewicz wypełniły minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na mistrzostwa Europy w Berlinie.

Diamentowa Liga rozgrywana jest od 2010 roku, w kalendarzu imprez zastąpiła Złotą Ligę. Do edycji w 2016 roku diamenty o wartości 80 tys. dolarów w 32 konkurencjach (po 16 dla kobiet i mężczyzn) zdobywali zawodnicy, którzy w mityngach eliminacyjnych i finałowym zdobyli najwięcej punktów. Od 2017 roku reguły rywalizacji zostały zmienione. Zwycięzcami Diamentowej Ligi zostają ci, którzy wygrają finałowe zawody w Zurychu lub w Brukseli. Natomiast 12 pozostałych mityngów traktowane jest jako eliminacje do finałów. W zależności od konkurencji awans do finału otrzymuje czołowych 8 lub 12 zawodników z rankingu zawodów kwalifikacyjnych. Jedynym Polakiem, który został zwycięzcą klasyfikacji generalnej jest plut. Piotr Małachowski. Dyskobol z wrocławskiego WZS-u i Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław czterokrotnie był zwycięzcą Diamentowej Ligi. Czterokaratowe diamenty wygrał w 2010 roku, 2014, 2015 i 2016.