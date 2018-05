MON wesprze budowę strzelnic

Program „Strzelnica w powiecie” powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej w ubiegłym roku . Jego najważniejsze cele to: odbudowa infrastruktury strzeleckiej w kraju, propagowanie i rozwój sportów strzeleckich oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego jak największej liczbie obywateli. Zapewniając dostęp do tego typu obiektów i popularyzując strzelectwo sportowe, MON chce również budować świadomość proobronną i zachęcić młodych ludzi do służby w wojsku.

Konkurs w maju

Pieniądze na budowę lub remont strzelnicy resort obrony może przekazać ze swojego budżetu na podstawie zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2017 roku. MON przygotował też szczegółowe przepisy określające zakres finansowanych zadań oraz sposób i tryb udzielania dotacji. – Trwają ostatnie uzgodnienia projektu rozporządzenia. Mam nadzieję, że lada dzień zostanie ono podpisane i opublikowane. Wtedy będziemy mogli przejść do realizacji programu i ogłosić konkurs. Liczę, że stanie się to w maju – mówi Wojciech Skurkiewicz.

Dokument zakłada, że samorządy będą mogły zgłaszać swoje projekty w konkursie ogłoszonym przez ministra obrony narodowej (informacja o konkursie oraz jego wyniki będą publikowane na stronie internetowej MON-u oraz w Biuletynie Informacji Publicznej). Każda z propozycji samorządowych będzie musiała zawierać m.in. opis zadania, w tym termin, miejsce i harmonogram realizacji, a także plan finansowy inwestycji.

Jakie konkretnie wymagania będą musiały spełniać nowe strzelnice, tego jeszcze nie wiadomo. W ubiegłym roku przedstawiciele resortu mówili co prawda o minimalnej 100-metrowej osi strzelnicy i co najmniej czterech podnośnikach tarcz, ale nie jest pewne, czy te warunki wciąż będą obowiązywać. – Szczegółowe wymagania i priorytety określimy w regulaminie konkursu. Chcemy, by był to program powszechny, żeby samorządy były w stanie spełnić jego wymogi – zapewnia wiceminister Skurkiewicz. Wiadomo na pewno, że MON nie zamierza partycypować w kosztach budowy strzelnic krytych i kontenerowych oraz obiektów zbyt rozbudowanych.

Złożone przez samorządy projekty będzie oceniała komisja konkursowa, jej członkowie zarekomendują najlepsze propozycje ministrowi obrony. To do szefa resortu będzie należał ostateczny wybór zwycięzców konkursu. Poza ustalonymi w regulaminie priorytetami minister będzie kierował się również potrzebami szkoleniowymi wojska. Z takiej strzelnicy będą bowiem mieli prawo korzystać także żołnierze, organizacje proobronne i uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Przekazanie środków na budowę lub rewitalizację obiektu odbędzie się na podstawie umowy zawartej przez ministra obrony narodowej z wyłonioną w drodze konkursu jednostką samorządu terytorialnego. Dokument będzie zawierał m.in. szczegółowy opis zadania, kwotę dotacji, wysokość środków własnych przeznaczonych przez samorząd, termin, w jakim należy spożytkować dotację, a także warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez siły zbrojne.

Strzelnica dla każdego

Zgodnie z założeniami programu, w ciągu dziesięciu lat siecią strzelnic ma zostać objęta cała Polska. Jak zauważają przedstawiciele MON-u, to bardzo istotne, bo ograniczanie liczebności armii oraz zawieszenie zasadniczej służby wojskowej zmniejszyły możliwości prowadzonego wcześniej na szeroką skalę szkolenia strzeleckiego w Polsce. Co więcej, w ciągu kilkudziesięciu lat nastąpił proces degradacji infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa.

„Poza resortem obrony narodowej, w całym kraju funkcjonuje, jak się szacuje, około 170 strzelnic różnego typu. Taka ilość obiektów zapewnia możliwości szkolenia strzeleckiego jedynie niewielkiej liczbie obywateli, nie jest też wystarczająca, jeśli chodzi o potrzeby szkoleniowe członków organizacji proobronnych, funkcjonariuszy i żołnierzy” – uzasadnia MON w projekcie rozporządzenia. Co więcej, w Polsce stale rośnie liczba osób uzyskujących pozwolenie na broń. W 2014 roku wydano około 8 tys. pozwoleń, w 2015 roku – ponad 9 tys., w 2016 roku – 14 tys., a w ubiegłym roku przeszło 15 tys. Przedstawiciele resortu obrony liczą, że większa liczba profesjonalnych strzelnic ułatwi prowadzenie szkoleń strzeleckich, a to wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa militarnego kraju.

Na realizację programu „Strzelnica w powiecie” MON przeznaczy w tym roku 40 mln zł. W sumie w ciągu dziesięciu lat ministerstwo planuje wydać na ten cel 440 mln zł.