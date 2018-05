Blisko 600 ochotników rozpoczyna służbę w WOT

Trwają powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej. W miniony weekend szeregi terytorialsów zasiliło blisko 600 ochotników, którzy rozpoczynają szkolenia podstawowe i wyrównawcze.

Przed bramami siedzib batalionów lekkiej piechoty na terenie Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz Mazowsza ustawiali się ochotnicy, którzy na piątek (11 maja) oraz sobotę (12 maja) otrzymali powołania do służby w WOT. W ten weekend cztery brygady obrony terytorialnej powiększą swoje szeregi o kolejnych blisko 600 ochotników.

Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do TSW można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. O przyjęcie w szeregi terytorialsów mogą ubiegać się zarówno kobiety, jak i mężczyźni niepełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.