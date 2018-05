Złożyli przysięgę – za 8 miesięcy będą dowodzić

11 maja br. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyła się pierwsza przysięga elewów kursu podoficerskiego na potrzeby WOT. Żołnierze Ci rozpoczęli szkolenie w kwietniu br. Do egzaminów wstępnych przystąpiło ponad 200 osób, jednak do rozpoczęcia samego szkolenia wytypowano 50 najlepszych kandydatów. Wśród przyjętych znaleźli się zarówno rezerwiści, żołnierze TSW jak i 18 cywilów, którzy dzisiaj złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

Organizowany kurs ma charakter pilotażowy. Jego przebieg z pewnością ukaże wiele wniosków i zaleceń jakie będą rekomendowane do wdrożenia w kolejnych edycjach. W pierwszej edycji, wyselekcjonowana grupa żołnierzy kształci się w oparciu o program szkoleniowy wojsk operacyjnych, wynika to oczywiście z konieczności kooperacji pomiędzy tymi dwoma rodzajami sił zbrojnych. Program szkolenia zostały jednak dopasowany bezpośrednio do potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej – poprzez wzbogacenie tematyki o zagadnienia dotyczące lekkiej piechoty jaką jest WOT. Do programu zostały też włączone zagadnienia szkolenia 16-dniowego organizowanego w WOT.

Po przysiędze na wszystkich żołnierzy czekają jeszcze 2 etapy szkolenia: ogólny i specjalistyczny, a następnie zostaną oni skierowani na praktyki do jednostek wojskowych w Poznaniu, Łodzi, Toruniu i Zegrzu. Całość przedsięwzięcia kończy promocja. Tak przygotowane i poprowadzone szkolenie ma doprowadzić do sytuacji, w której dewizą podchorążych stanie się „Za mną”, a nie „naprzód” bowiem, to oni stanowią kręgosłup szkoleniowy każdej armii.

Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu promocji podoficerowie trafią do Brygad Obrony Terytorialnej na stanowiska żołnierzy zawodowych – dowódców sekcji lekkiej piechoty. Kurs ten jest priorytetowo traktowany przez dowództwo WOT, bowiem stanowi ważny element kształcenia przyszłej kadry Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo to właśnie Ci podoficerowie stanowić maja specjalistyczną kadrę instruktorską, a dzięki realizowanemu programowi ich wiedza i umiejętności ma stanowić podstawę do kształcenia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową.

W 2018 roku planowane jest rozszerzenie możliwości szkoleniowych WOT poprzez rozpoczęcie formowania Centrum Szkolenia WOT. Docelowo, centrum przejmie od brygad OT ciężar szkolenia podstawowego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, a także kształcenie korpusu podoficerskiego zarówno żołnierzy zawodowych jak

i terytorialnej służby wojskowej.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak