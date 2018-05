Przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Operacyjnego Wsparcia Logistycznego

10 maja 2018r. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski podpisał wniosek o przystąpienie Sił Zbrojnych RP do Partnerstwa na rzecz Logistycznego Wsparcia Operacyjnego (Operational Logistic Support Partnership – OLSP). Minister Obrony Narodowej upoważnił Dowódcę Operacyjnego RSZ do podpisania niniejszego dokumentu na podstawie decyzji nr 86/DORSZ z dnia 9 maja 2018 r.

Wyżej wymienione wsparcie logistyczne, możliwe do otrzymania w ramach programu OLSP pozwoli na zmniejszenie udziału personelu logistycznego w Polskich Kontyngentach Wojskowych do niezbędnego minimum, co przełoży się na zwiększenie możliwości operacyjnych kontyngentów przy tym samym stanie osobowym, określanym w postanowieniu Prezydenta RP.

Obecnie swoje zadania realizuje dziewięć Polskich Kontyngentów Wojskowych w różnych częściach świata. Członkostwo Sił Zbrojnych RP w programie OLSP jest korzystne w aspekcie zaangażowania w misjach poza granicami kraju, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do usług logistycznych może być utrudniony, a nasze zdolności narodowe ograniczone. Misje petersberskie, jakie mają realizować Grupy Bojowe UE, wymagają zdolności do realizacji zadań w promieniu 6000 km od Brukseli, co oznacza prowadzenie operacji np. w Afryce, aż przy północnej granicy RPA. Może to np. wystąpić w przypadku aktywacji GB UE V4 w 2019 roku. Członkostwo to zapewni Polsce dostęp do kontraktów i usług, dzięki czemu istnieje możliwość konsolidacji kontraktów i ograniczenia ich kosztów, a także do uproszczenia procesu i uzyskiwania maksymalnie korzystnych cen wynikających z dużej skali potencjalnych zamówień dokonywanych przez NSPA w imieniu wszystkich zainteresowanych.

Tekst: ppłk Andrzej Łydka