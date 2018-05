Niedługo wylecą do Afganistanu. Pożegnano VIII zmianę RSM

Dzisiejszy dzień rozpoczął się od mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza żagańskiej Parafii Wojskowej ks. ppłk Radosława Michnowskiego w kościele garnizonowym w Żaganiu. W trakcie mszy ks. ppłk. zaznaczał, że choć dzisiaj pożegnaniu bez wątpienia towarzyszy smutek to jednak za kilka miesięcy ten smutek przerodzi się w nieukrywaną radość z powrotu naszych najbliższych. - Piękny obraz jest przede mną, ojcowie trzymają sobie dzieci, żołnierze trzymają na rękach swoje dzieci i zdecydowanie jest to nacechowane pewnym smutkiem, że trzeba tu zostawić swoich najbliższych – podkreślał ppłk. Michnowski.

REKLAMA

Po przyjęciu meldunku i przeglądzie pododdziałów przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie flagi RP. Przybyłych na uroczystość gości powitał dowódca Hetmańczyków, którego żołnierze biorą udział w VIII zmianie PKW. W trakcie swojego wystąpienia mówił przede wszystkim do żołnierzy wyjeżdzających niedługo na misję. - Zakończone etapy przygotowań, które zostały zwieńczone certyfikacją kontyngentu potwierdziły, że jesteście w pełni gotowi do działania, świadomi wyzwań, skomplikowanych warunków klimatycznych i operacyjnych, w których przyjdzie wam służyć. Jestem przekonany, że dołożycie wszelkich starań, aby postawione przed kontyngentem zadania wykonać na najwyższym poziomie. Życzę wszystkim wyjeżdżającym żołnierskiego szczęścia, powrotu do rodzin i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków – mówił dowódca 34 BKPanc.

Z życzeniami „żołnierskiego szczęścia” do żołnierzy i zebranych zwrócił się dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, gen. broni. Jarosław Mika, pokreślił duże zaangażowanie i wysiłek swoich podwładnych jaki został włożony w przygotowania VIII zmiany RSM. - Misja wymaga, misja żąda - misja nie uznaje pokory ale też nie uznaje braku poszanowania dla innych ludzi. Panie pułkowniku Kaczmarek, podporządkowany panu kontyngent spoczywa na pańskich barkach i to pan jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Wierny tradycji 34 Brygady Kawalerii Pancernej chciałoby się powiedzieć za jednym z jej dowódców generałem Bukiem – „Życzę ci żołnierskiego szczęścia” i tego wam właśnie życzę, żeby wszyscy wrócili cali i zdrowi, żebyśmy przed świętami mogli się spotkać i powiedzieć sobie „Dziękuję!”– mówił dowódca generalny.

Następnie głos zabrał płk. Piotr Kaczmarek, który przez następne miesiące będzie dowodził VIII zmianą. - Są w naszej służbie chwile szczególne, które najlepiej manifestują jej istotę. Jednym z takich momentów jest dzisiejszy dzień. W pustynnych mundurach stoją przed Państwem żołnierze, którzy latami rzetelnej służby udowodnili swoją determinację i gotowość do poświęceń. Profesjonaliści w każdym tego słowa znaczeniu, z doświadczeniem nabytym na ćwiczeniach w kraju i za granicą. Uczestnicy wielu misji, zarówno bojowych jak i pokojowych. Pragnę podkreślić, że dla mnie - dowódcy, to stojący tutaj żołnierze są największym kapitałem a ich bezpieczeństwo jest moim priorytetem. Będę zatem podejmował decyzje niezwykle rozważnie, bo za każdą z nich stoi człowiek – mówił płk Kaczmarek.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie oraz defilada pododdziałów. Następnie żołnierze VIII zmiany PKW, ich rodziny oraz zaproszeni goście udali się na wspólny posiłek.

W uroczystości uczestniczyli również: dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Stanisław Czosnek, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, dowódcy, komendanci i szefowie jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji społecznych i pozarządowych, ale przede wszystkim rodziny, najbliżsi, przyjaciele i koledzy żołnierzy, którzy już niedługo wyjadą na VIII zmianę do Afganistanu.

Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska