Stulecie marynarki wojennej

Kilkanaście lat temu w Indiach gościł ORP „Wodnik” z polskimi podchorążymi na pokładzie. Podobną wizytę okręt złożył w tym roku w Kuwejcie. W dodatku przyszli oficerowie kuwejckich sił morskich zdobywają szlify w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Czarnogóra wkrótce dołączy do NATO. W ostatnim czasie w jej głównym porcie Bar oficjalną wizytę złożył okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” . Z kolei z Pakistanem polską marynarkę łączy postać kontradmirała Romualda Nałęcza-Tymińskiego. Podczas II wojny światowej służył on m.in. na pokładach okrętów ORP „Błyskawica” i ORP „Conrad”, zaś po jej zakończeniu współtworzył pakistańskie siły morskie. Dowodził wchodzącą w ich skład flotyllą niszczycieli.

Choć obchody formalnie rozpoczęły się już jesienią ubiegłego roku, przygotowania do ich głównej części cały czas jeszcze trwają. – Wysłaliśmy zaproszenia do 36 marynarek wojennych z całego świata. Trafiły one do wszystkich państw NATO, ale też do takich krajów, jak: Ukraina, Gruzja, Czarnogóra, Brazylia, Chiny, Indie, Pakistan czy Kuwejt – wylicza kmdr por. Cezary Walczak z Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Zaprosiliśmy tych, z którymi współpracujemy i wcześniej współpracowaliśmy. Wiele z tych państw w przeszłości zapraszało do siebie polskie okręty albo przedstawicieli naszej marynarki – dodaje kmdr por. Walczak.

Główne uroczystości z okazji 100-lecia utworzenia polskiej marynarki wojennej odbędą się pod koniec czerwca w Gdyni. Kulminacyjnym punktem będzie wielka parada morska z udziałem okrętów z Polski i zagranicy. Została zaplanowana na 24 czerwca. – Wysłanie do Gdyni swoich jednostek potwierdziło już osiem państw – informuje kmdr por. Walczak. Belgia przyśle do Gdyni szkolny żaglowiec. Dania, Finlandia i Łotwa – okręty patrolowe, zaś Francja dwa niszczyciele min. Z Niemiec przyjdzie korweta FGS „Oldenburg”, zaś z Litwy patrolowiec LNS „Dzukas”. Na pewno też w paradzie weźmie udział fregata z Chin. Będzie to już druga w ostatnim czasie wizyta, jaką w Polsce złożą marynarze z Państwa Środka. W 2015 roku w gdyńskim porcie pojawiły się fregata „Yiyang”, niszczyciel rakietowy „Jinan” oraz okręt zaopatrzeniowy „Qiandaohu”. Jednostki te brały udział w operacji antypirackiej na Zatoce Adeńskiej, a potem wyruszyły w pięciomiesięczny rejs po świecie. – Oczywiście lista zagranicznych uczestników parady cały czas jeszcze nie została zamknięta – zastrzega kmdr por. Walczak. 20 państw potwierdziło udział przedstawicieli rodzimych marynarek, w tym z Brazylii i USA.

Polska marynarka do parady planuje wystawić okręty wszystkich klas, którymi dysponuje. Na wodach Zatoki Gdańskiej ma się zaprezentować fregata ORP „Gen. T. Kościuszko”, korweta ORP „Kaszub”, okręt rakietowy ORP „Piorun”, okręt podwodny ORP „Sęp”, okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”, okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP „Nawigator”, dwa niszczyciele min – ORP „Kormoran” i ORP „Czajka”, duży okręt ratowniczy ORP „Lech”, kuter ratowniczy ORP „Zbyszko” i zbiornikowiec ORP „Bałtyk”. Będzie też jeden z trałowców i okrętów transportowo-minowych. – Jeśli pozwoli na to pogoda, na Zatokę Gdańską zostanie też wyholowany historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica” – zapowiada kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Jednostka, która brała udział w II wojnie światowej, m.in. osłaniając lądowanie w Normandii, dziś jest okrętem reprezentacyjnym Marynarki Wojennej RP, a zarazem placówką muzealną. Nie porusza się o własnych siłach. – Ostatni raz „Błyskawica” opuściła miejsce, w którym cumuje w 2014 roku. Przy pomocy dwóch holowników została przemieszczona do stoczni na remont – przypomina kmdr ppor. Pioch. W wyjściu na Zatokę Gdańską również mają jej pomóc holowniki. – Okręt rzuci tam kotwicę, a podczas parady odda salut armatni – zaznacza oficer. W paradzie wezmą też udział śmigłowce i samoloty Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Ostatnie parady na morzu polska marynarka wojenna zorganizowała w 2011 i 2013 roku. Okręty na wysokości Gdańska sformowały wówczas szyk torowy i przeszły na wysokości gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego z prędkością dziewięciu węzłów. Poszczególne jednostki dzieliła odległość jednego kabla, czyli ok. 180 metrów. Druga z parad miała obsadę międzynarodową. Uczestniczyły w niej bowiem okręty z Litwy, Łotwy oraz Rosji.

Parady często stają się elementem obchodów znaczących świąt w państwach, które posiadają dostęp do morza. Np. w 2013 roku w ten sposób została uczczona 70 rocznica Bitwy o Atlantyk (w 1943 roku alianci zaczęli zyskiwać w tej batalii przewagę, stąd właśnie umowna data obchodów). W Liverpoolu przed zgromadzonymi na nabrzeżu widzami przeparadowały okręty m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Kanady. Polskę w tym gronie reprezentowała fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”.

Więcej o obchodach 100-lecia MW RP na specjalnym portalu marynarki.