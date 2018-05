Wcielenie elewów w Kielcach

7 i 8 maja w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się wcielanie żołnierzy II turnusu kompanii szkolenia służby przygotowawczej.

Wszyscy to ochotnicy, którzy wiążą swoją przyszłość z wojskiem. Zainteresowanie jest naprawdę duże, a motywacje przyszłych żołnierzy, jeszcze większe. - To drugi turnus w tym roku, który jest tak bardzo liczny. Jako Centrum mamy już duże doświadczenie w przygotowaniu elewów do służby wojskowej i nie mam wątpliwości, że i tym razem moi podwładni poradzą sobie z tym zadaniem – powiedział komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

Ochotnicy będą szkolić się przez najbliższe kilka miesięcy na kieleckiej Bukówce, poznając podstawy żołnierskiego rzemiosła. Okres letni nie należy do najłatwiejszego czasu szkoleniowego, ale pamiętajmy: „Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.”