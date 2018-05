Żołnierze pomogą szukać zaginionych górników

Do wypadku w jastrzębskiej „Zofiówce” doszło w sobotę. Wstrząs o sile sięgającej czterech stopni w skali Richtera był największym w historii kopalni. W jego wyniku zginęło dwóch górników. Ich ciała zostały wydobyte na powierzchnię już w niedzielę. Dwóch kolejnych górników udało się uratować. Trafili do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tej chwili trwają poszukiwania trzech osób. Zaangażowani w akcję ratownicy odebrali sygnał z jednego lub dwóch urządzeń zamontowanych w lampkach górniczych. W tej chwili próbują zlokalizować górników, którzy ich używali.

Wiadomo, że marynarze za pomocą specjalistycznego sprzętu spenetrują rozlewisko, które powstało po sobotnim wybuchu. Jego głębokość sięga kilku metrów. Znajduje się ono mniej więcej w miejscu, skąd niedawno ratownicy odebrali sygnał pochodzący z lampek zaginionych górników. Blokuje ono też ekipom poszukiwawczym możliwość posuwania się naprzód. – Mamy trzy scenariusze dalszych działań: odpompowywanie wody z podziemnego rozlewiska, użycie zastępu nurków do jego penetracji oraz odwiert techniczny do tego rejonu z przekopu w innym wyrobisku – tłumaczył podczas konferencji prasowej Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na miejscu katastrofy pracują już cywilni nurkowie z KGHM Polska Miedź.

– Marynarze z Gdyni po południu dotarli do Katowic. Mają ze sobą dwa pojazdy podwodne Seabotix. Całością przedsięwzięcia dowodzi kmdr por. Piotr Torebko z Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ – informuje kmdr por. Czesław Cichy, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Akcję będą też wspierać żołnierze wojsk specjalnych. Niestety, nie mogę w tej chwili powiedzieć, czym dokładnie będą się zajmować – dodaje.

Wojsko włącza się w poszukiwania górników zasypanych po wstrząsie w kopalni węgla Zofiówka – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Do Jastrzębia Zdroju pojechali m.in. marynarze z Brzegowej Grupy Ratowniczej. Za pomocą specjalistycznych pojazdów spenetrują podziemne rozlewisko.

Czterej specjaliści z marynarki wojennej, którzy polecieli dziś na Śląsk, na co dzień służą w Brzegowej Grupie Ratowniczej. To pododdział wchodzący w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3 Flotylli w Gdyni. Liczy blisko 30 osób. Przeznaczony jest do prowadzenia prac poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczo-nurkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych.