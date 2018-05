Sąd zdecyduje o losach pomnika katyńskiego w Jersey City

Protest przeciwko usunięciu pomnika katyńskiego w Jersey City zaczyna przynosić efekty. Do koalicji broniącej monumentu dołączyli m.in. radni miejscy oraz lokalne organizacje weteranów i mniejszości etnicznych. W obliczu coraz głośniejszego sprzeciwu burmistrz Steven Fulop zadeklarował, że decyzję o ostatecznej lokalizacji pomnika skonsultuje z Polonią.

„Jestem w gronie osób, które od dzisiaj rana są w kontakcie z merem Fulopem, który zadeklarował wolę dialogu” – napisał w środę na Twitterze Maciej Golubiewski, konsul generalny RP w Nowym Jorku. Polskie Radio cytuje z kolei pismo, które Steven Fulop wysłał do organizacji polonijnych: „Wokół sprawy pomnika katyńskiego narosło wiele nieporozumień i sprawa potoczyła się w sposób, jakiego nikt nie oczekiwał”. Burmistrz zapewnia w piśmie, że nie zapadła jeszcze żadna wiążąca decyzja co do lokalizacji pomnika po zakończeniu rewitalizacji Exchange Place i zapowiada, że zostanie to w odpowiednim czasie skonsultowane ze środowiskami polonijnymi. Zmiana postawy burmistrza Jersey City to efekt działań środowisk polonijnych, które od początku były przeciwne planom przeniesienia pomnika katyńskiego z Exchange Place, jednego z najbardziej reprezentacyjnych placów w Jersey City.

8 maja do dwóch amerykańskich sądów trafiły niezależnie od siebie dwa pozwy przeciwko decyzji władz Jersey City. Wniosek o wstrzymanie postępowania w sprawie pomnika do sądu stanowego skierował Krzysztof Nowak w imieniu Komitetu Obrony Pomnika Katyńskiego. Podobny pozew w sądzie federalnym złożył Sławomir Platta, prawnik i działacz polonijny z Nowego Jorku. – Ten dokument to nasze polskie „nie”. „Nie” dla bezczeszczenia pomnika. „Nie” dla niszczenia polskiej racji stanu w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo silny głos Polonii – powiedział Platta na antenie TVP. Do czasu wydania wyroku przez sąd federalny, co ma nastąpić 29 maja, wszelkie decyzje dotyczące pomnika katyńskiego w Jersey City zostały wstrzymane.