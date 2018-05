Uroczystości w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

8 maja 2018 roku odbyły się na Placu Marszałka Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzięli w nich udział m.in. weterani walk o niepodległość RP, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, poseł na Sejm RP Andrzej Melak oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

W czasie uroczystości został odczytany list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka do zgromadzonych. Siedemdziesiąt trzy lata temu zakończyła się najkrwawsza i najstraszliwsza z wojen, jakie kiedykolwiek przetoczyły się przez Europę. Dla Żołnierzy Sił Sprzymierzonych była to chwila satysfakcji nieporównywalnej z niczym. Za ich sprawą runął gmach zbrodniczej III Rzeszy, przeżyli i z radością myśleli o powrocie do domu – napisał w liście minister Kasprzyk.

Dla Polaków zwycięstwo miało gorzki posmak. Byliśmy czwartą siłą w gronie narodów walczących z Niemcami i walnie przyczyniliśmy się do ich rozgromienia, a jednak nie mogliśmy dzielić z innymi owoców tego sukcesu. Dla Polaków zabrakło później miejsca w Londyńskiej Paradzie Zwycięstwa pomimo długiej listy polskich zasług – podkreślił.