Żołnierze uczcili rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Dla upamiętnienia majowych kart historii sprzed siedemdziesięciu trzech lat kompania honorowa, wystawiona przez 11 Batalion Dowodzenia, oddała salwę honorową, zaś pod pomnikiem ku czci alianckich jeńców wojennych złożono wiązanki kwiatów.

Tekst: mjr Artur Pinkowski

Artylerzyści w Mieroszowie

Po raz kolejny żołnierze dywizjonu artylerii samobieżnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej pojechali do oddalonego o prawie sto pięćdziesiąt kilometrów Mieroszowa, aby uczestniczyć w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa.

II wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy, które reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel, bezwarunkowej kapitulacji w jednym z berlińskich kasyn o godz. 22.30 czasu środkowo - europejskiego dnia 8 maja 1945 roku. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. Na pamiątkę tego wydarzenia, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w 2015 roku podpisał ustawę ustanawiającą 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa.

Obecność wojskowej asysty honorowej w Mieroszowie stała się pewnego rodzaju tradycją. Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) co roku jadą tam, aby wspólnie z lokalną społecznością uczestniczyć w uroczystych obchodach. Poczet sztandarowy, poczet flagowy oraz kompanię honorową wystawił dywizjon artylerii samobieżnej ze świętoszowskiej jednostki.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Następnie żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej razem ze wszystkimi obecnymi i zaproszonymi gośćmi przemieścili się na mieroszowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam meldunek reprezentującemu dowódcę 10BKPanc, podpułkownikowi Pawłowi Fornalczykowi, złożył dowódca uroczystości, kapitan Tadeusz Szczepański. Poczet flagowy z dumą dokonał podniesienia Flagi Państwowej na maszt, podczas gdy obecni odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Państwowego. Wcześniej wyznaczone miejsce na rynku w Mieroszowie zajęła kompania honorowa oraz towarzyszący jej poczet sztandarowy ze sztandarem dywizjonu artylerii samobieżnej, pododdziału, który kultywuje chlubne tradycje 1 Pułku Artylerii Motorowej. Odczytaniu Apelu Pamięci przez porucznika Pawła Witkowskiego towarzyszyły głośne i zdecydowane odpowiedzi żołnierzy wchodzących w skład kompanii honorowej. Całość uroczystości zakończyła salwa honorowa, która zawsze jest niemałą atrakcją dla przybyłych mieszkańców Mieroszowa i okolic.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był także czas na chwilę odpoczynku i relaksu podczas zorganizowanego pikniku militarnego. Tradycyjna wojskowa grochówka smakowała wszystkim, jednak to pokaz sprzętu i wyposażenia wzbudzał najwięcej emocji. Odwiedzający stanowisko promocyjne 10BKPanc wykazywali duże zainteresowanie, zadawali żołnierzom mnóstwo pytań, na które oczekiwali wyczerpujących odpowiedzi. Artylerzyści z chęcią opowiadali o swojej służbie, zachęcając tym samym młodsze pokolenia mieszkańców do wstąpienia w szeregi pancernej brygady.

Po długim, ale jakże ciekawym dniu, żołnierze powrócili do Świętoszowa. Dzień spędzony w Mieroszowie, jak co roku, był czasem zadumy, ale również możliwości opowiedzenia o podstawach żołnierskiego rzemiosła. W ten majowy weekend artylerzyści z 10BKPanc zabezpieczali także Rajd Militarny, który rozpoczynał się na mieroszowskim rynku. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy młodzież mogła spędzić aktywnie czas pokonując kolejne kilometry Gór Suchych i wykonując przygotowane dla nich zadania.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka

Zdjęcia: archiwum das 10BKPanc

Wrocławskie obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

We wtorek, 8 maja, odbyła się ceremonia upamiętniająca 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkową kapitulację narodowo-socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej. Jak co roku uroczystość odbyła się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Punktualnie o godzinie 11.00, dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń złożył meldunek o gotowości do uroczystego apelu Dowódcy Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu. W dalszej kolejności podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn państwowy.

„W dniu 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej, jako spadkobiercy chlubnych tradycji oręża polskiego jesteśmy zobowiązani i mamy obowiązek pamiętać, o tych którzy o niepodległość Polski walczyli w szeregach Wojska Polskiego na różnych frontach II wojny, w organizacjach i oddziałach ruchu oporu, cierpieli w jarzmie okupacji, w obozach koncentracyjnych, więzieniach oraz na wygnaniu. Dziękuję wszystkim, którzy trwają przy narodowej pamięci i tożsamości, a szczególnie kombatantom, którzy swoim przykładem i patriotyzmem są wzorem do naśladowania przez młode pokolenie” - powiedział w swoim wystąpieniu Dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciech Lewicki.

W czasie uroczystości odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową w wykonaniu kompanii honorowej pod dowództwem por. Miłosza Urbasia z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku. Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa swoją obecnością uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

W uroczystościach zorganizowanych przez Dowódcę Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych - żołnierze i funkcjonariusze, przedstawiciele samorządów, środowisk kombatanckich, duchowieństwo różnych wyznań oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Wrocławia.

Tekst i zdjęcia: oficer prasowy 3BRt