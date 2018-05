Na celowniku

Po pierwszym pobycie pomyślałem, że chętnie wróciłbym tam, by zobaczyć, co się zmieniło – mówi por. Michał Syłak, dwukrotny uczestnik misji w Afganistanie w rozmowie z Piotrem Raszewskim. Cały wywiad można przeczytać w „Kurierze Weterana”, dodatku specjalnym do majowego numeru „Polski Zbrojnej”.

W październiku 2011 roku 15 Brygada Zmechanizowana wystawiła dziesiątą zmianę w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie. Pan znalazł się w tej grupie.

Por. Michał Syłak: Dziesiąta zmiana to była moja pierwsza misja. Pierwsza i od razu bojowa, bo przecież takie było jej założenie. Jestem łącznościowcem. W grupie łączności było ponad 40 osób, stacjonowaliśmy w kilku bazach. Ja akurat trafiłem do Ghazni i pracowałem w grupie helpdesku, czyli komórce wyznaczonej do wszelkich czynności związanych ze sprzętem elektronicznym. Współpracowaliśmy zatem ściśle ze wszystkimi plutonami ochrony, Zgrupowaniem Bojowym „Alfa” czy ze specjalsami.