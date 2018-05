Pracowity majowy weekend saperów

Mimo długiego majowego weekendu saperzy 15 Brygady Zmechanizowanej ciężko pracowali.



2 maja ok. godz. 8.00 do JW 3797 w Giżycku wpłynęło zgłoszenie z m. Chomontowo gm. Augustów. Policja powiadomiła o minie przeciwpiechotnej wykopanej w czasie orki na polu. Patrol rozminowania rozpoczął działanie w miejscu znalezienia niewybuchu już o godz.11.00.

Na miejscu wykonano rozpoznanie, które polegało na przeprowadzeniu wywiadu z rolnikiem, który wyorał minę, zidentyfikowaniu miny oraz sprawdzeniu jej ogólnego stanu.

Rolnik wyorał minę SMi-35 z okresu II wojny światowej, produkcji niemieckiej. Była to mina z przeznaczeniem do rażenia nieosłoniętych żołnierzy w otwartym terenie. Zasada jej działania polegała na wyrzuceniu jej przez ładunek miotający na wysokość ok. 1 m, a następnie eksplozji. Miny tego typu nazywano wyskakującymi. Zawierają 0,4 kg materiału wybuchowego, waga całej miny 4,1 kg, promień rażenia 40 – 100 m.