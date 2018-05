Trzy medale żołnierzy w mistrzostwach zapaśników

Cztery medale wywalczyli reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy w zapasach, które odbyły się w rosyjskim Kaspijsku. Trzy z nich zdobyli żołnierze. Srebrny medal wywalczyła szer. rez. Roksana Zasina, a brązowe medale: szer. Katarzyna Krawczyk i szer. Robert Baran. Na podium stanął również Magomedmurad Gadżijew, który zdobył tytuł wicemistrza Europy.

Dużo radości sprawili swoim przełożonym zapaśnicy z Wojskowego Zespołu Sportowego w Poznaniu, którzy z mistrzostw Europy wrócili do kraju z dwoma medalami. – Cieszymy się z brązu szer. Roberta Barana i szer. Katarzyny Krawczyk. Bardzo emocjonowaliśmy się też występami Roksany Zasiny, która niedawno odbyła szkolenie w ramach służby przygotowawczej i w pierwszej kolejności jest przewidziana do wcielenia do naszego zespołu – mówi mjr Cezary Młynarczyk, zastępca szefa poznańskiego WZS. – Nie należy też zapominać, że swoją cegiełkę do sukcesu zapaśniczek dołożył trener kadry narodowej ppor. Piotr Krajewski, który służy w WZS Poznań – dodaje major.

Ppor. Krajewski przed kilkoma miesiącami objął stanowisko trenera kadry narodowej kobiet w zapasach i mistrzostwa Europy w Kaspijsku były jego pierwszą dużą imprezą w roli głównego szkoleniowca. Przed rokiem Polki na czempionacie Starego Kontynentu w Serbii wywalczyły jeden medal. Złoto w kategorii do 63 kg zdobyła st. szer. Monika Michalik z poznańskiego WZS. Tym razem obrończyni tytułu mistrzowskiego zajęła piąte miejsce. Nowy trener kadry ma jednak powody do zadowolenia, gdyż nasze reprezentantki spisały się lepiej niż przed rokiem. – Dziewczyny zdobyły dwa medale. A blisko podium była Michalik i dwie jej młodsze koleżanki. Cieszę się, że w kadrze jest świetna atmosfera oraz z tego, że z dobrej strony pokazują się zawodniczki z nowego pokolenia – mówi ppor. Krajewski. – Po igrzyskach w Tokio to głównie na nich będzie się opierała kadra – twierdzi szkoleniowiec.