Większy udział Polski w programach PESCO

Polska przystąpiła do dwóch programów w ramach PESCO. Zadeklarowałem, że do kolejnych sześciu Polska przystąpi w ciągu najbliższych dni – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po zakończeniu nieformalnego spotkania ministrów obrony państw UE.

W sobotę, 5 maja, szef MON uczestniczył w Sofii w obradach ministrów obrony państw Unii Europejskiej, którym przewodniczyła Wysoka Przedstawiciel UE do spraw międzynarodowych Federika Mogherini. - To było bardzo interesujące i owocne spotkanie. Rozmawialiśmy na temat PESCO, czyli programów finansowanych przez UE, które pozwalają na rozwój zdolności obronnych poszczególnych państw – mówił szef MON.

- Z dużą uwagą podchodziliśmy też do programu mobilności wojskowej. W tym kontekście przedstawiłem inicjatywę, która uzyskała poparcie podczas spotkania w Bukareszcie Grupy B9 – a więc inicjatywę dotyczącą budowy Via Carpatia połączonej z Via Baltica, tras które pozwoliłyby na przemieszczanie wojsk od północy - od Estonii, przez Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarie i Grecję. Taka autostrada daje też szansę rozwoju gospodarczego naszego regionu – zaznaczył minister Błaszczak.