Przysięga żołnierzy WOT w Białej Podlaskiej

Ministra obrony narodowej reprezentował Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON, który odczytał list szefa MON Mariusza Błaszczaka, skierowany do żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Wasza przysięga odbywa się w szczególnym roku – roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wypowiadając rotę przysięgi wojskowej dołączacie do grona żołnierzy Wojska Polskiego – wiernych obrońców ojczyzny. Wasza brygada wchodzi w skład Wojsk Obrony Terytorialnej – nowej formacji naszych Sił Zbrojnych, która w wymierny sposób uzupełnia potencjał obronny Polski. - napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

Dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz zwracając się do żołnierzy, nawiązał do pięknej tradycji 34 Pułku Piechoty. - Przysięgam… na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce, jednej i niepodzielnej (…) Tymi słowami przyrzekali prawie sto lat temu żołnierze 34 Pułku Piechoty. Dzisiejsze święto – organizowane tu w Białej Podlaskiej ma szczególne znaczenie, to tutaj stacjonował 34 PP. Społeczność bialska pamięta o swoich żołnierzach. Dzisiejsza przysięga jest powrotem do tradycji z okresu 20-lecia międzywojennego.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze zasilą szeregi 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej. Rejonem odpowiedzialności batalionu są powiaty: bialski, radzyński, łukowski i parczewski. Zadaniem Terytorialsów z Białej Podlaskiej, zgodnie z misją WOT, jest obrona i wspieranie społeczności lokalnej w czasie wojny, kryzysu, jak i w obliczu zagrożeń niemilitarnych takich jak, np. katastrofy i klęski żywiołowe. Zadania te są realizowane w ścisłej współpracy z lokalną administracją, która chętnie widzi na swoim terenie żołnierzy WOT. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut Terytorialsów.

Przysięga wojskowa to zwieńczenie 16-dniowego szkolenia podstawowego. Odbyło się ono na terenie jednostki w miejscowości Roskosz w gminie Biała Podlaska, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów żołnierze TSW uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkoleń Terytorialsów – trwają one trzy lata i odbywają się przede wszystkim w systemie weekendowym.

Ceremonię przysięgi poprzedziła Msza święta w intencji żołnierzy w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego i Matki Bożej Anielskiej w Białej Podlaskiej.

6 maja br. to podwójne święto dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Przed przysięgą żołnierzy WOT, odbyły się także patriotyczne uroczystości upamiętniające żołnierzy 34 Pułku Piechoty, który stacjonował w Białej Podlaskiej blisko sto lat temu. Pułk wsławił się w walkach niepodległościowych w 1919 roku i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Źródło: kpt. Damian Stanula