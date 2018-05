Bieg Konstytucji

Ponad pięć tysięcy miłośników sportu zawładnęło dzisiaj ulicami stolicy. Na trasie o długości 5 kilometrów rywalizowali o zwycięstwo w Biegu Konstytucji. W otoczeniu biało-czerwonych flag na sportowo upamiętnili uchwalenie drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Była to 28. edycja imprezy.

Pięciokilometrowa trasa tegorocznej edycji Biegu Konstytucji wiodła wokół Łazienek Królewskich, w pobliżu miejsc związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, inspiratora prac nad Konstytucją 3 maja. Biegacze wystartowali o godzinie 11 z parku Agrykola, następnie pobiegli ul. Łazienkowską, Czerniakowską, Alejami Ujazdowskimi, ul. Górnośląską, Hoene-Wrońskiego i Rozbrat, gdzie zlokalizowana została meta. W sumie do rywalizacji przystąpiło 5281 osób, a bieg ukończyło 5275 zawodników.

Jako pierwszy na mecie pojawił się Kuba Nowak z Warszawy, osiągając czas 15 minut i 28 sekund. – Ten wynik jest daleki od mojego rekordu. Moja życiówka na 5 kilometrów to 14 minut i 4 sekundy, ale wracam do biegania po kontuzji i cieszy mnie to, że mimo takich warunków pogodowych udało mi się wygrać – relacjonował po biegu portalowi polska-zbrojna.pl. – Wiedziałem, że stać mnie na wiele, więc postanowiłem zacząć mocno. Zawodnicy, którzy ze mną rywalizowali, odpuścili już po pierwszym kilometrze – żartował. Drugie miejsce z czasem 15 minut 57 sekund zajął natomiast Florian Pyszel, a trzecie – Wojciech Kopeć, który ukończył rywalizację z czasem 16 minut i 1 sekunda.