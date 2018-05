Święto biało-czerwonej

REKLAMA

– Chcę pogratulować wszystkim Państwu odznaczonym, wszystkim tym, którzy otrzymali dzisiaj polskie flagi za tę działalność, którą od lat, od dziesięcioleci, czasem od prawie stu lat prowadzą dla bliźnich, dla rodaków – mówił prezydent. – Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze sobą i pokażecie waszym podopiecznym, waszym podwładnym, waszym kolegom, koleżankom, będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza jego granicami – dodał.

Prezydent zwrócił się także z apelem do rodaków o wywieszanie biało-czerwonych flag „wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i wszędzie tam, gdzie można to zrobić”. – Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona – mówił. Przypomniał także, że zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, z okazji niepodległościowej rocznicy polskie flagi będą ozdabiać fasady budynków administracji publicznej i rządowej aż do końca roku. – Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów – podkreślił.

Szanuj, Kochaj, Chroń

Natomiast po południu w Łazienkach Królewskich odbyła się inauguracja zorganizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej akcji „Szanuj, Kochaj, Chroń”. Od dziś nieopodal tarasu przed Pałacem na Wyspie można oglądać wystawę dotyczącą symboli narodowych i znaków Sił Zbrojnych RP. Jej współautorem jest Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca m.in. portalu polska-zbrojna.pl i miesięcznika „Polska Zbrojna”. Wszyscy, którzy uczestniczyli w uroczystości mogli zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, a także posłuchać koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Podczas inauguracji akcji każdy kto stawił się w Łazienkach mógł także otrzymać przygotowane przez resort obrony broszury informacyjne, które rozdawali podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. – W tych materiałach znajdują się informacje o tym, jak należy poprawnie prezentować biało-czerwoną flagę, czym różni się herb od godła, a także jak należy śpiewać hymn narodowy – wyjaśnia ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa. Materiały te zostały także udostępnione on line, tak aby mogły trafić do jak największej liczby osób.

Obchody Święta Flagi zakończą się mszą w intencji ojczyzny, która o godzinie 18 odprawiona zostanie w stołecznej Katedrze Polowej Wojska Polskiego.