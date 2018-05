Sukcesy żołnierzy w mistrzostwach Polski

REKLAMA

Srebrny medal boksera

Bokserzy już po raz 89. walczyli w Karlinie o medale mistrzostw Polski. Na podium udało się stanąć jednemu żołnierzowi. Srebrny medal w kategorii do 69 kg wywalczył st. szer. Mateusz Kostecki z 6 Brygady Powietrznodesantowej i Wojskowego Klubu Sportowego Desant Kraków. Przed trzema laty spadochroniarz z Krakowa w tej samej kategorii wagowej zdobył w Szczecinie tytuł mistrza kraju. – Cieszę się z powrotu na podium i z rosnącej formy. Do cięższych treningów mobilizuje mnie ewentualny start na przyszłorocznych wojskowych igrzyskach w Chinach – mówi bokser. W Karlinie mistrz z 2015 roku musiał się zadowolić srebrem. W finale nieznacznie – 2:3 – przegrał na punkty z Mikołajem Toberą z Klubu Sportowego Sporty Walki Piła. W drodze do finału „Kostek” pokonał kolejno: Sebastiana Kargóla (SKB Spartakus Szczecin), Dariusza Szczurka (Górnik Wieliczka) i Maksymiliana Gibadłę (GUKS Carbo Gliwice).

W tegorocznych mistrzostwach startował również drugi z bokserów Desantu szer. Mateusz Kowalczyk z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. W eliminacjach w kategorii do 91 kg najpierw wygrał 5:0 z Piotrem Smaroniem z Wisły Kraków, a w ćwierćfinale przegrał 2:3 z Oskarem Bielskim ze Skorpiona Szczecin. – Szkoda Mateusza. Moim zdaniem wygrał ćwierćfinałową walkę i też miał szansę na zdobycie medalu. Ten zawodnik zrobił duże postępy i myślę, że jeszcze przysporzy nam radości – mówi mjr Krzysztof Kacprzyk, prezes WKS Desant.

Tytuły mistrzowskie w Karlinie wywalczyli: w kategorii do 49 kg Jakub Słomiński (KS Wda Świecie), do 52 kg – Maciej Jóźwik (BKS Skorpion Szczecin), do 56 kg – Jarosław Iwanow (Wisła Kraków), do 60 kg – Radomir Obruśniak (KSW Róża Karlino), do 64 kg – Damian Durkacz (KS Spartan Knurów), do 69 kg – Mikołaj Tobera (KS Sporty Walki Piła), do 75 kg – Bartosz Gołębiewski (KKS RUSHH Kielce), do 81 kg – Arkadiusz Szwedowicz (BKS Skorpion Szczecin), do 91 kg – Michał Soczyński (KS PACO Lublin), powyżej 91 kg – Mateusz Cielepała (niestowarzyszony – Dolny Śląsk).