Finał „Biało-czerwonej sztafety 2018” na ORP Błyskawica

W środę, 2 maja, około godziny 20:00, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica odbędzie się finał „Biało-czerwonej sztafety 2018”. Weterani w marynarskich mundurach odbiorą biało-czerwoną i przekażą załodze okrętu. W asyście Orkiestry Reprezentacyjnej MW, flaga zostanie podniesiona na maszt Okrętu-Muzeum. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP.

„Biało-czerwona sztafeta 2018” to projekt zainicjowany przez radio RMF FM, którego celem jest podkreślenie rangi symbolu narodowego, jakim jest flaga narodowa. Sztafeta z polską flagą, prowadzona przez olimpijczyków wystartuje z Zakopanego w godzinach porannych, 2 maja. Na Krupówkach flaga zostanie przekazana rajdowcom, którzy w konwoju aut wyruszą z nią do Krakowa. Po wjeździe na Kopiec Kościuszki w Krakowie, flaga zostanie umieszczona w ogromnym balonie i przetransportowana na krakowskie Błonia, gdzie przejmą ją biegacze, którzy pobiegną z nią na krakowski Rynek. Na Rynku nasz narodowy symbol przejmą kolarze, którzy przewiozą flagę pod Wawel i przekażą ją funkcjonariuszom Policji i przedstawicielom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Policjanci i WOPR-owcy którzy przepłyną z nią na Salwator, skąd flaga zostanie przetransportowana na lotnisko w Krakowie-Balicach. Z Krakowa flaga wyruszy do Warszawy, gdzie odbierze ją reprezentacja parlamentarzystów, którzy pobiegną z nią na Zamek Królewski, po to by przekazać ją funkcjonariuszom Straży Pożarnej. Flaga w konwoju strażaków przewieziona zostanie do Gdyni, skąd na rogatkach miasta odbiorą ją motocykliści, którzy na Skwerze Kościuszki przekażą ją marynarzom-weteranom misji poza granicami kraju. Uroczysty finał „Biało-czerwonej sztafety 2018” nastąpi na Okręcie-Muzeum ORP Błyskawica, na pokład którego morscy weterani wniosą flagę, która następnie zostanie podniesiona na maszt.

Około godziny 19:45 weterani w marynarskich mundurach przejmą flagę narodową z rąk uczestników sztafety. Następnie biało-czerwona zostanie przekazana załodze historycznego niszczyciela ORP Błyskawica i podniesiona na maszt. Uroczystości pod patronatem Prezydenta RP odbędą się w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.