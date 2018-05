Po raz szósty uczcili pamięć generała Potasińskiego

W Krakowie odbył się VI Memoriał imienia gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. W klasyfikacji zespołów wojskowych wygrała drużyna z Akademii Wojsk Lądowych. W rywalizacji zespołowej ekip szkolnych triumfowała reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie. Natomiast w kategorii weteranów najlepszy był mjr rez. Dariusz Truszczyński.

Na sportowo pamięć dowódcy wojsk specjalnych, który zginął w katastrofie smoleńskiej, uczciło 75 zawodników. Reprezentanci drużyn wojskowych i szkolnych rywalizowali o zwycięstwo w klasyfikacji zespołowej. Natomiast weterani zdobywali punkty do klasyfikacji indywidualnej. Trzyosobowe drużyny oraz rezerwiści i żołnierze, którzy ukończyli 50 lat, walczyli o jak najwyższe lokaty w trzech konkurencjach – w pływaniu, strzelaniu i biegu przełajowym.

Po raz drugi z rzędu w rywalizacji zespołów wojskowych triumfowała ekipa z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tym razem mjr Marek Kociuba, oficer odpowiedzialny za przygotowanie drużyny i jej lider, do składu powołał kpr. pchor. Michała Perkę i kpr. pchor. Pawła Hermana. – Zawodników wytypowałem już pół roku temu. Musiałem dokonać roszad w składzie, gdyż jeden z ubiegłorocznych zwycięzców ukończył uczelnię i tym razem startował w tych zawodach w jednej z drużyn reprezentujących wojska specjalne. Natomiast drugi ze sportowców przygotowywał się do startu w zupełnie innej imprezie – mówi mjr Kociuba.