Operatorzy Warmate'ów

Przez dwa tygodnie dziesięciu żołnierzy – pięciu z jednostek operacyjnych oraz pięciu z wojsk obrony terytorialnej – szkoliło się z obsługi dronów uderzeniowych Warmate. Po zdaniu egzaminu z bojowego ich użycia, dziewięciu z nich zostało pierwszymi w Wojsku Polskim certyfikowanymi operatorami tego sprzętu. Kolejne kursy operatorskie już za kilka tygodni.

Produkowane przez polską firmą WB Electronics bezzałogowce Warmate (Drony Uderzeniowe Krótkiego Zasięgu – DUKZ) to konstrukcja typu kamikadze, czyli taka, która atakuje cel rozbijając się o niego i rażąc go umieszczoną z przodu głowicą bojową. Na mocy podpisanej 20 listopada ubiegłego roku umowy o wartości 100 mln zł, wojsko otrzyma do końca 2018 roku aż tysiąc Warmatów – czyli sto zestawów po 10 dronów każdy.

Pierwsza partia systemów trafiła już do wojska. Producent przekazał ją 19 grudnia 2017 roku (ani armia, ani firma nie ujawniły ile zestawów dokładnie), do 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, skąd urządzenia trafiły do operatorów sił specjalnych. Komandosi mieli między innymi opracować taktykę ich użytkowania oraz program szkolenia dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych.