Koniec szkolenia elewów

W czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, na placu apelowym 10 Brygady Kawalerii Pancernej stanęli żołnierze, którzy cztery miesiące temu rozpoczynali służbę przygotowawczą w pancernej brygadzie. To był ich ostatni wspólny apel, gdyż szkolenie właśnie dobiegło końca.

Rozpoczynając swoją służbę w styczniu nie wiedzieli do końca co ich czeka. Każdy z nich z całą pewnością miał mnóstwo obaw, zastanawiał się czy sobie poradzi. Nie wszyscy dotrwali do końca, jednak ci, którzy stanęli na apelu wieńczącym okres szkolenia podstawowego i specjalistycznego, traktują to jako swój osobisty sukces. Część z nich planuje związać swoją przyszłość ze służbą wojskową w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, część zadeklarowała służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w szeregach świętoszowskiej jednostki. Jedni decyzję podjęli już w pierwszych dniach szkolenia, w innych z kolei dojrzewała ona aż do ostatniego dnia. Co do jednego są zgodni – służba w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej to wielki zaszczyt.

Przekonali się, że nie jest łatwo. Duża liczba zadań wymaga zaangażowania i poświęcenia, ale jak mówią, noszenie czarnego beretu, a na ramieniu oznaki pancernej brygady jest powodem do dumy. Dla nich służba z doświadczonymi pancerniakami będzie nagrodą za trud i wysiłek włożony podczas czterech miesięcy szkolenia. Są świadomi, że czeka ich jeszcze wiele wyzwań, że muszą nauczyć się naprawdę dużo. Jednak świadomość, że w szeregu z nimi stać będą doświadczeni żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, którzy pomogą im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, jest budująca.