Majowe święta w jednostkach

REKLAMA

Uroczystość przypomina, jak ważne dla kolejnych pokoleń są dokonania naszych przodków, nasza kultura oraz patriotyzm i bohaterstwo ludzi walczących o niepodległość Polski na przestrzeni dziejów. Wydarzenia przeszłych lat są źródłem przestrogi przed brakiem porozumienia i niedostrzeganiem zagrożeń za które później trzeba zapłacić wysoką cenę. W imieniu dowódcy generalnego w okolicznościowym wystąpieniu inspektor rodzajów wojsk generał brygady Sławomir Owczarek zwrócił uwagę na rolę sił zbrojnych w wieloletniej walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja był również okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska za odpowiedzialną, a często również pełną poświęceń służbę oraz pracę w dowództwie. – Każdego dnia dajecie Państwo przykład zaangażowania podczas wykonywania obowiązków, a Wasza wiedza i doświadczenie przekładają się na skuteczną realizację zadań – dziękował gen. Owczarek w imieniu dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych generała broni Jarosława Miki oraz własnym.

Następnie gen. bryg. Sławomir Owczarek wraz z inspektorem sił powietrznych gen. bryg. Mirosławem Jemielniakiem wręczyli wyróżnienia.

Tekst: mjr Dariusz Kurowski

Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz, mjr Dariusz Kurowski

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Po odebraniu meldunku przez zastępcę dowódcy operacyjnego RSZ gen. bryg. dr. inż. pil. Tadeusza Mikutela od szefa Sztabu DO RSZ gen. bryg. Tomasza Piotrowskiego nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Drugi i trzeci maja, to szczególne święta w polskim kalendarzu, które każdego Polaka napawają dumą i radością, skłaniając do refleksji nad wartością narodowej tożsamości i wolności. Przypominają nam o wydarzeniach, w których od stuleci rozsławiano z dumą biało-czerwoną na terenach Polski i w najdalszych zakątkach świata. W tym roku obchodzimy 227. rocznicę, upamiętniającą ważne w historii Polski wydarzenie, jakim było uchwalenie 3 maja 1791 roku, pierwszej w nowożytnej Europie - konstytucji demokratycznego Państwa, czyli „Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. W I rocznicę tych wydarzeń barwy biało-czerwone zostały uznane za narodowe, natomiast ostatecznie, 1 sierpnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy zatwierdził wygląd polskiej flagi. Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. dr. inż. pil. Tadeusz Mikutel zaznaczył w swoim wystąpieniu, że biało-czerwona ma szczególne znaczenie dla żołnierzy Wojska Polskiego, bowiem towarzyszy im w codziennej służbie i stanowi nieodłączny element munduru polskiego. Podkreślił, jak ważne jest przywiązanie do wartości symboli narodowych, szacunek i poczucie jedności z Ojczyzną wyrażane każdego dnia w kraju i poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie polscy żołnierze, pod biało-czerwoną prowadzą działania na rzecz obronności, bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Podczas apelu miało miejsce także uroczyste pożegnanie żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową i odchodzących do innych jednostek wojskowych. Żegnający się z mundurem oraz Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych złożyli podziękowania swoim obecnym i byłym przełożonym za wspólne lata służby. Ceremonia pożegnania zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W uroczystym apelu i pożegnaniu uczestniczyli: kadra kierownicza, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Odświętny charakter uroczystości nadała wojskowa asysta honorowa z Pułku Reprezentacyjnego WP oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Tekst: Beata Hajduk

Zdjęcia: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek

10 Brygada Kawalerii Pancernej

W piątek, 27 kwietnia, w tygodniu poprzedzającym niezwykle ważne święta narodowe, żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej stanęli na Palcu Garnizonowym na uroczystym apelu.

Punktualnie o wpół do dziewiątej rano dowódca uroczystości, pułkownik Zbigniew Śliżewski, złożył meldunek dowódcy pancernej brygady, generałowi brygady doktorowi Dariuszowi Parylakowi. Wcześniej na plac apelowy wprowadzona została kompania honorowa wraz z pocztem flagowym oraz pocztem sztandarowym. Żołnierze stojący w szyku z dumą na twarzach obserwowali, jak przed frontem szyku maszeruje wojskowa asysta honorowa, a biało-czerwone barwy sztandaru 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz Flagi Rzeczypospolitej Polskiej lśniły w porannym słońcu. Po kilku minutach na placu głośno rozbrzmiały słowa Hymnu Państwowego, a flaga Polski została podniesiona na maszt. Wojskową asystę honorową tego dnia wystawili żołnierze z 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów. Każdy z obecnych czuł wyjątkowa i podniosłą atmosferę, jaka panowała na placu apelowym.

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Dzień 3 maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń rodaków, to nadal w świadomości Polaków zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, w tamtych trudnych historycznie czasach, spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać nawet najtrudniejszy czas. To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak, każdy żołnierz musi stawić mu czoła codzienną pracą, służbą oraz sumiennym wykonywaniem obowiązków.

Stojący na apelu żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej oddali hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania oraz pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

Podczas piątkowego apelu żołnierze nie zapomnieli także o dniu poprzedzającym Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. W 2004 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2 maja Dniem Flagi, przeciwstawiając się zwyczajom minionej epoki. Jest to symboliczny dzień dumy z naszych barw, identyfikujących wspólnotę Polaków. Barwy narodowe - biel i czerwień są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego i stanowią oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów. Żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej z dumą prezentują polskie barwy narodowe podczas wszelkich uroczystości, ale również w trakcie codziennej służby.

Na uroczystym apelu odczytano liczne wyróżnienia dla żołnierzy pancernej brygady, za ich wzorową, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę. Wyróżnieni zostali między innymi saperzy oraz żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, a także żołnierze uczestniczący w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym wspomaganym komputerowo pod kryptonimem Bóbr. Dowódca świętoszowskiej jednostki, generał brygady doktor Dariusz Parylak, docenił służbę tych, którzy wykazywali się bardzo dużym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych im zadań. Dotyczyło to także pracowników Resortu Obrony Narodowej, którzy otrzymali dodatkowe urlopy wypoczynkowe.

Ponadto Szef Sekcji Personalnej odczytał Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania odznaczeń resortowych. Medale otrzymali:

- pan Dariusz Jastrzębski – Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”

- pan Grzegorz Szklarski – Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”

- kapitan Karolina Wichman – Kozigrodzka – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej zwrócił się do zebranych na placu apelowych słowami – Witam wszystkich w tym szczególnym i wyjątkowym dniu, dniu poprzedzającym niezwykle ważne święta dla każdego Polaka, a za razem dla każdego żołnierza. Święto Konstytucji 3 Maja jest to ogromny powód do dumy. Pragnę wszystkim bardzo podziękować za służbę pod biało – czerwoną flagą, która jest naszym symbolem narodowym. Jako żołnierze mamy obowiązek kultywować chlubne tradycje naszej Ojczyzny, a tym samym pamiętać o naszych przodkach i oddawać im hołd.

Uroczysty apel zakończyło odczytanie Apelu Pamięci. Obecni na placu apelowym złożyli w ten sposób hołd twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Defilada pododdziałów była ostatnim elementem piątkowego apelu. Żołnierze z wyprostowanymi sylwetkami i dumą na twarzach zeszli z placu apelowego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka