Pomagajmy tym, którzy są gotowi zginąć, chroniąc życie innych

Chcemy, aby każdy żołnierz, policjant czy strażak wiedział, że gdyby coś im się stało, ktoś będzie pamiętał o ich dzieciach – mówiła Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami, podczas debaty „Bezpieczna służba – bezpieczni żołnierze i funkcjonariusze”. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Weterana, wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych.

„Narażanie życia jest wpisane w szczególne powołanie, jakim jest służba żołnierzy, policjantów, strażaków, ratowników. Ludzie podejmujący się tych zawodów, są gotowi zginąć, chroniąc życie innych. Niezwykle ważne jest podejmowanie działań mających na celu należyte zabezpieczenie ich podczas wykonywania obowiązków. To jedno z naczelnych zadań stojących przed decydentami, którzy kierują żołnierzy i funkcjonariuszy do wykonywania niebezpiecznych misji” – napisał minister obrony Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do uczestników debaty. Spotkanie zorganizowała Fundacja Dorastaj z Nami oraz Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa.

Podczas debaty przedstawiciel MSWiA zwrócił uwagę na konieczność lepszej ochrony prawnej funkcjonariuszy. Reprezentanci policji i straży pożarnej podkreślali, że program modernizacji służb mundurowych na lata 2017–2020 zapewni im lepsze środki ochrony indywidualnej m.in. nowoczesne kamizelki kuloodporne.