Rekordowe Dni Otwartych Koszar

Rekordowa liczba gości, wiele atrakcji i piękna pogoda sprawiły, że Dni Otwartych Koszar w 10 Brygadzie Logistycznej były w tym roku wyjątkowe.

Żołnierze po raz kolejny zaprosili mieszkańców Opolszczyzny do 10 Brygady Logistycznej. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło najśmielsze oczekiwania. W ciągu dwóch dni (25-26.04.) koszary odwiedziło ponad 4500 gości, to czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Do 10 Brygady Logistycznej przyjeżdżały zorganizowane grupy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, w tym klas o profilach mundurowych. W ramach przedpołudniowego spaceru brygadę odwiedzały wielopokoleniowe rodziny z całego regionu, rezerwiści oraz rodziny żołnierzy służących w opolskich koszarach, które chciały zobaczyć czym tak naprawdę zajmują się ich najbliżsi.

Każdy z gości znalazł coś dla siebie, a najmłodszym zwiedzającym podobało się dosłownie wszystko. Żołnierze w tym roku przygotowali wiele atrakcji. Na placu manewrowym ustawiono samochody ciężarowe i specjalistyczne, cysterny do przewozu paliwa i wody, pojazdy z systemami samozaładowczymi, sanitarki, ruchome warsztaty, podnośniki widłowe, ale również Kołowy Transporter Opancerzony „Rosomak” i HMVW. Dodatkową atrakcją były samochody służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ciekawostką były zabytkowe samochody z Muzeum i Uzbrojenia w Opolu przy Stowarzyszeniu 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, z budzącym największe zainteresowanie czołgiem T-55. W pobliskiej hali spedycji, w miejscu gdzie na co dzień przygotowywane jest mienie do transportu, można było zobaczyć współczesne oraz historyczne uzbrojenie i umundurowanie, wyposażenie indywidualne żołnierza i policjanta, a także sprzęt łączności. Tuż obok personel Grupy Zabezpieczenia Medycznego prowadził szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie metodą usta–usta.