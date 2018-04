Radość dla najmłodszych

Od marca 2018 roku na terenie Bośni i Hercegowiny pracę rozpoczęła XV zmiana PKW EUFOR ALTHEA. Żołnierze ze składu kontyngentu od samego początku chętnie realizują kolejne zadania z zakresie pomocy, a zwłaszcza te, które dotyczą najmłodszych mieszkańców BiH.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Szkoły dla Pokoju” Zespół Łącznikowo-Obserwacyjny z Doboju otrzymał kilkanaście piłek, które trafiły do najmniejszych szkół w rejonie odpowiedzialności polskiego LOT-u. Jak mówią żołnierze: „wybieraliśmy te szkoły, do których uczęszcza kilka, kilkanaście dzieci. One najbardziej cieszyły się z drobnych upominków”. Równie wdzięczni byli nauczyciele, którzy sami przyznali, że niektóre szkoły nie posiadają ani jednej piłki. Dzieci od razu chętnie wypróbowały otrzymane prezenty, rozgrywając mecz razem z żołnierzami.

Tekst: ppor. Agata Wysocka