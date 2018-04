By lasów było więcej

Drzewa te będące swoistym wotum dziękczynnym przodków za przywróconą niepodległość nierzadko przetrwały do dziś, jako blisko stuletni świadkowie tamtych ważnych dla narodu polskiego wydarzeń. W dzisiejszych czasach jest to piękna tradycja, którą kontynuują także żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Zorganizowane tego dnia przedsięwzięcia podzielone były na dwie części. Pierwsza z nich miała miejsce na niewielkim placu przy Kancelarii Leśnictwa Dębowiec. Tam posadzone zostały trzy symboliczne dęby. Działania te nawiązują do historii Polski. Tradycja sadzenia dębów rocznicowych odwołuje się do spontanicznego sadzenia dębów niepodległości, jakie miało miejsce w latach 1918-1928. W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach głównie dęby - uosobienie siły i długowieczności nieprzemijającej pamięci, jako wymowne świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach obchodów przez Lasy Państwowe rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zainicjowała akcję „100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości ”. W ramach inicjatywy każde z trzydziestu trzech dolnośląskich nadleśnictw posadzi uroczyście trzy dęby rocznicowe, a jeden setny dąb zostanie posadzony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Po uroczystym posadzeniu dębów dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc), generał brygady doktor Dariusz Parylak, wraz z przedstawicielami nadleśnictwa oraz lokalnymi władzami dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W przedsięwzięciach oprócz dowódcy pancernej brygady udział brali także przedstawiciele kierowniczej kadry świętoszowskiej jednostki oraz żołnierze kompanii saperów. Po części oficjalnej, wszyscy obecni przystąpili do sadzenia drzew w wyznaczonym miejscu. Pierwsza sadzonka została umieszczona w ziemi przez dowódcę 10 BKPanc przy współudziale nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów.

Po zakończeniu tego przedsięwzięcia, pozostało do wykonania jeszcze jedno. Jak co roku, żołnierze uczestniczyli w akcji pod hasłem „1000 drzew na minutę”. Hasło to wynika z prostego przeliczenia liczby pięćset milionów drzew sadzonych rokrocznie przez Lasy Państwowe, na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku. Celem akcji jest uświadomienie szerszej społeczności tego, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew, niż Lasy Państwowe. Istotnym jest fakt, iż w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzone jest około dwudziestu młodych.

W myśl powiedzenia – Nic tak nie łączy, jak wspólna praca – żołnierze oraz uczniowie dobrali się w pary, aby wspólnie zrealizować otrzymane zadania. Pancerniacy przygotowywali otwory w ziemi, w których z kolei dzieci umieszczały sadzonki.

Żołnierze oraz uczniowie co roku będą mogli obserwować, jak rosną posadzone przez nich drzewa. Za kilkanaście lat, w miejscu, gdzie teraz jest otwarta przestrzeń, powstanie dość wysoki młodnik. Dzięki realizacji tego typu przedsięwzięć lasów w Polsce przybywa. Żołnierze ze świętoszowskiej brygady każdego roku wspierają Nadleśnictwo Świętoszów we wspólnej akcji sadzenia lasów.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka