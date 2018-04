Czołgiści 34 BKPanc szkolili się w Szwajcarii

To już kolejne szkolenie brabantczyków w Szwajcarii. Od 8 do 21 kwietnia w Mechanised Training Centre w Thun żołnierze z 34 Brygady Kawalerii Pancernej przeszli szkolenie na trenażerach Leopard.

Sami żołnierze też nie kryją satysfakcji z odbytego szkolenia. Są bardzo zadowoleni, że mieli możliwość ćwiczyć sytuacje, w przypadku których zła reakcja i niepoprawna decyzja mogą zaważyć na zdrowiu lub życiu. Bardzo dużo symulacji opierało się na technice jazdy. – Mieliśmy możliwość uczenia się precyzyjnej jazdy po mieście pomiędzy samochodami, ale również na krętych, górskich i wąskich drogach, gdzie z jednej strony mamy skały, a z drugiej przepaść. Taki rodzaj treningu pozwala na uniknięcie w przyszłości wielu błędów podczas usuwania ewentualnych awarii – podkreśla kierowca czołgu st. szer. Łukasz Śniatowski.

Każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu instruktor zarządzał odprawę z ćwiczącymi żołnierzami i krok po kroku na podstawie błędów, jakie wynikły w trakcie ćwiczenia, tłumaczył, dlaczego występują konkretne awarie i co należy robić, aby nie doprowadzić do podobnych sytuacji w trakcie realnej jazdy. Co warte podkreślenia, instruktorzy, którzy na co dzień ćwiczą z żołnierzami w centrum, bardzo chwalili Polaków. – Jesteście bardzo komunikatywną i dobrze wyszkoloną grupą, która jeździ na Leopardach. Okazało się, że uzyskujecie naprawdę bardzo dobre wyniki. Wszyscy żołnierze, którzy przyjechali tu, w tak krótkim czasie zrobili bardzo duże postępy, a co jest zdumiewające z większością kryzysowych sytuacji spotykają się po raz pierwszy, a mimo to często wiedzą jak reagować i są to reakcje prawidłowe - mówi jeden z instruktorów, chorąży Bruno Luder.

Centrum Szkolenia Wojsk Zmechanizowanych w Thun wyposażone w symulatory i trenażery to jeden z najnowocześniejszych ośrodków, który w praktyce jest w stanie wyszkolić żołnierzy do poziomu plutonów. Elektroniczny, taktyczno-ogniowy trenażer czołgu Leopard, pieszczotliwie nazywany „Elsa”, umożliwia prowadzenie szkolenia w praktycznie naturalnych warunkach w oparciu o ekran o zakresie 360* generujący realne dźwięki i przedstawiający wirtualny teren o powierzchni ok 1600 km kwadratowych.

Szkolenie w Mechanised Training Centre w Thun odbyło się w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej.

Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska