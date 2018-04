Ostatnie sprawdzenie

W środę, 25 kwietnia 2018 roku, żołnierze kompanii szkolnych 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie przystąpili do egzaminów. Był to dla nich ostateczny sprawdzian kończący szkolenie w pancernej brygadzie.

Przez prawie cztery miesiące szkolili się pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Jednak egzamin, któremu zostali poddani elewi dotyczył ostatnich kilku tygodni nauki. Po poprzednim egzaminie, który odbył się pod koniec marca, żołnierze rozpoczęli etap szkolenia specjalisty. Elewi z kompanii szkolnych szkolili się w trzech specjalnościach, które związane są z wojskami inżynieryjnymi-drogowo mostowa, rozpoznanie inżynieryjne oraz saperzy. Niewątpliwie był to kolejny miesiąc wytężonej nauki. W zdobywaniu niezbędnej wiedzy, oprócz żołnierzy 1 batalionu czołgów oraz batalionu zmechanizowanego, elewów wspierali żołnierze z kompanii saperów świętoszowskiej jednostki. Kadra dowódcza oraz instruktorzy każdego dnia dokładali wszelkich starań, aby po miesiącu żołnierze kompanii szkolnych posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane w określonych specjalnościach wojskowych. Elewi poddawani byli licznym sprawdzianom, które przygotowywały ich do egzaminu końcowego.

Dzień egzaminu wzbudzał mieszane uczucia wśród żołnierzy. Z jednej strony mieli świadomość, że jest to ostatnie sprawdzenie, które ich czeka i za kilka dni udadzą się do swoich domów. Fakt ten dodawał otuchy i powodował pozytywne myślenie. Z drugiej jednak strony obawiali się, czy aby na pewno sprostają wyzwaniu, uzyskają jak najlepsze wyniki i czy nie zawiodą swoich przełożonych. Ci ostatni poświęcili naprawdę dużo czasu po to, aby po egzaminie kończącym szkolenie móc powiedzieć, że żołnierze, którym towarzyszyli przez cztery miesiące, są dobrze przygotowani i sprawdziliby się jako żołnierze zawodowi.