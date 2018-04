„Ja i Ojczyzna to jedno” - Wzgórze Zamkowe w Kielcach

27 kwietnia na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach odbędą się uroczystości patriotyczno-historyczne uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Ja i Ojczyzna to jedno”.

W trakcie trwania wydarzeń na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego przybliżony zostanie temat obronności kraju poprzez działanie rodzaju sił zbrojnych Wojsk Obrony Terytorialnej, podkreślając i promując znaczenie działającej w regionie 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zostaną również przywołane wydarzenia, które na trwale wpisały się w historię państwa i narodu polskiego. Ciekawy program uroczystości zachęcać będzie uczestników, m.in. poprzez sztukę wizualną, do zgłębiania wiedzy historycznej, do zapoznania się z tradycją i historią oręża polskiego oraz do kultywowania wartości, ideałów i postaw patriotycznych wśród obywateli.

Podczas uroczystości, poza możliwością spotkania żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, organizatorzy zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy prac grupy malarskiej Cytadela pt. „Forty i fortyfikacje”, a także do zwiedzania ekspozycji przygotowanej przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.