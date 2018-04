Rosjanie zrywają z NATO

Rosyjska firma Wołga-Dniepr poinformowała w kwietniu, że nie będzie już udostępniać swych samolotów transportowych An-124 Rusłan na potrzeby ministerstw obrony państw należących do NATO i Unii Europejskiej. Potężne rosyjskie maszyny były czarterowane przez konsorcjum, w którego skład wchodziło 14 krajów, w tym Polska. Korzystanie z samolotów należących do prywatnych przewoźników z Rosji i Ukrainy, zapewniających strategiczny transport, traktowano jako rozwiązanie przejściowe, do czasu pojawienia się w siłach powietrznych europejskich członków Sojuszu nowoczesnych transportowców. Pomimo swej tymczasowości program SALIS funkcjonuje już ponad dziesięć lat.

W NATO rozwiązania prowizoryczne bywają wyjątkowo trwałe. Tak było chociażby z barakami w Brukseli, do których w latach 60. przeniosła się z Paryża Kwatera Główna NATO. W założeniach baraki miały być wykorzystywane najwyżej przez kilka lat, do czasu zbudowania nowej siedziby. Jednak otwarcie nowoczesnego budynku Kwatery Głównej odbyło się dopiero w maju 2017 roku.

Podobnie było z programem znanym pod akronimem SALIS, który funkcjonuje od 2006 roku i zakłada współpracę z firmami rosyjską i ukraińską. W ramach umowy zawartej z Rusłan SALIS GmbH, będącej spółką zależną rosyjskiej kompanii Wołga-Dniepr, kilkanaście państw członkowskich NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Polska, oraz kraje partnerskie Szwecja i Finlandia czarterowało sześć wielkich samolotów transportowych An-124-100 Rusłan. Początkowo umowa miała obowiązywać przez trzy lata, ale potem ją przedłużono. Wprawdzie w nazwie programu – Strategic Airlift Interim Solution – jest informacja, że to rozwiązanie tymczasowe, niemniej jednak owa prowizoryczność była bardzo trwała. W ostatnich latach umowy czarteru odnawiano co roku.



Drugim operatorem czarterowanych An-124 jest Antonow SALIS GmbH, spółka zależna ukraińskiej firmy Antonow Airlines. Z Rosjanami i Ukraińcami są podpisane odrębne umowy.



Lotniskiem operacyjnym SALIS został Lipsk w Niemczech, gdzie zwykle znajdowały się dwa samoloty. To rozwiązanie było niezwykle przydatne w czasie, gdy trwała potężna operacja wojskowa NATO w Afganistanie. Uczestnicy SALIS zyskali zdolność do transportu strategicznego. Transportowce woziły też sprzęt dla misji w Afryce oraz pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi, które w 2007 roku nawiedziło Pakistan.

Według wcześniejszych ustaleń, w latach 2017–2019 rosyjski przewoźnik miał zapewnić 60 proc. czarterów. Jednak Wołga-Dniepr postanowiła zakończyć swą aktywność w ramach SALIS z końcem tego roku. Uczestnicy programu będą nadal korzystać z transportowców firmy ukraińskiej, ale ta ma tylko siedem Rusłanów.