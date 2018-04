Kawaleria w Łazienkach

Pokazy musztry konnej, zawody kawaleryjskie, m.in. we władaniu lancą i szpadą, zmagania na strzelnicy. To tylko niektóre atrakcje V Warszawskich Dni Kawaleryjskich, które odbędą się m.in. w Łazienkach Królewskich. W imprezie udział wezmą żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej, którzy dziedziczą tradycje 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.

Jeździeckie zmagania

Obchody Dni Kawaleryjskich będą się odbywały przez cały tydzień. Pierwsze atrakcje przewidziano 1 i 3 maja. Organizatorzy zapraszają wówczas na hipodrom Łazienek Królewskich na pokazy wyszkolenia, musztry konnej i władania szablą oraz lancą. Zaprezentuje je sekcja ponad 20 jeźdźców ze Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów.

Kolejne atrakcje przewidziano na piątek 4 maja. Przez cały dzień w Łazienkach będzie się odbywać konferencja naukowa, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego oraz pułk szwoleżerów. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o znaczeniu kawalerii na polach bitew, wykorzystaniu tej formacji w trakcie działań wojennych oraz uzbrojeniu i wyposażeniu jazdy.

Jednocześnie w Umiastowie pod Warszawą, gdzie na co dzień stacjonuje szwadron, zostaną rozegrane pierwsze konkurencje Mazowieckich Kwalifikacji Kawaleryjskich Mistrzostw Polski Militari. – Odwołują się one do przedwojennych zawodów kawaleryjskich, w których startowali oficerowie tej formacji – wyjaśnia st. szwoleżer Opałko. Zawodnicy ze szwadronów skupionych w Federacji Kawalerii Ochotniczej będą się zmagać z ujeżdżaniem i crossem, czyli pokonywaniem przeszkód terenowych. – Zawody są eliminacją do ogólnopolskich Mistrzostw Polski Militari, które odbędą się we wrześniu w Warszawie – dodaje Opałko.

Ostatni szwoleżer

Sportowe zmagania będą kontynuowane w sobotę 5 maja. Dzień rozpoczną zawody strzeleckie o Puchar Niepodległej na strzelnicy FSO w Warszawie. – Za opłatą każdy będzie mógł spróbować swoich sił – mówi rzecznik WDK. Potem na hipodromie w Łazienkach obejrzymy skoki przez przeszkody. Będzie też można podziwiać pokazy samoobrony i musztry w wykonaniu żołnierzy 1 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który dziedziczy tradycje 3 Pułku, a także wystawę sprzętu i uzbrojenia jednostki. Dzień zakończy wieczorny capstrzyk na dziedzińcu Klasztoru OO. Bernardynów przy ul. Czerniakowskiej połączony z apelem poległych.

W ostatnim dniu obchodów, w niedzielę 6 maja rano, będzie można razem z kawalerzystami wziąć udział we mszy odprawianej w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Potem w Łazienkach Królewskich odbędzie się uroczysty apel na tarasie pałacu Na Wodzie. Zasłużeni dla pułku szwoleżerowie i żołnierze zostaną uhonorowani odznaczeniami pułkowymi. Złożone zostaną także kwiaty pod pomnikiem patrona pułku płk. Jana Hipolita Kozietulskiego, na tyłach pałacu Myśliwieckiego.

W niedziele zakończą się też zawody sportowe. Kawalerzyści na hipodromie będą rywalizować w najbardziej widowiskowych konkurencjach, czyli władaniu bronią białą – lancą i szablą. V Warszawskie Dni Kawaleryjskie zakończy wieczorna ceremonia dekoracji zwycięzców zawodów na hipodromie. – Gościem honorowym wydarzenia będzie ostatni weteran 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich por. Henryk Prajs, który świętował w tym roku 101. urodziny – podkreśla st. szwoleżer Opałko. Impreza została objęta patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy.

Szczegółowy program V Warszawskich Dni Kawaleryjskich znajdziemy na stronie imprezy.