Rusza II edycja programu dla klas wojskowych

Miarą waszej dojrzałości jest również to, że swoją przyszłość wiążecie z mundurem. Mam nadzieję, że jak najwięcej z was zdecyduje się na wstąpienie do Wojska Polskiego – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z uczniami klas wojskowych biorących udział w pilotażowym programie wsparcia MON-u dla szkół. Szef resortu ogłosił listę 47 placówek, które zakwalifikowały się do jego drugiej edycji.

Spotkanie odbyło się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej. Przyjechali na nie m.in. uczniowie klas wojskowych ze szkół biorących udział w „Pilotażowym programie wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. To resortowy projekt mający na celu m.in. kształtowanie postaw proobronnych i zachęcenie młodzieży do służby wojskowej.

– Przybywa klas mundurowych, to bardzo dobra tendencja. Gratuluję wam tego, że możecie się kształcić, że wybraliście klasy mundurowe, by służyć Polsce. Miarą waszej dojrzałości jest również to, że swoją przyszłość wiążecie z mundurem. Mam nadzieję, że jak najwięcej z was zdecyduje się na wstąpienie do Wojska Polskiego – mówił do uczniów minister Mariusz Błaszczak.

Film: MON

Podczas spotkania szef resortu oficjalnie zainaugurował drugą edycję programu. Zakwalifikowało się do niej 47 spośród 200 zgłoszonych placówek. Przedstawicielom szkół minister wręczył certyfikaty. – Dziś rozpoczynamy drugą edycję naszego programu. Jest niezwykle ważne, by młoda kadra Wojska Polskiego była kadrą wychowaną w duchu patriotyzmu, w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego. To wszystko zapewnia profil klas, w których pobieracie naukę – zaznaczał minister obrony narodowej. – Pamiętajcie, wojsko na was czeka – dodał. Szef resortu obrony podziękował też nauczycielom i wychowawcom za zaangażowanie w kształtowanie postaw młodzieży.

W imieniu uczniów głos zabrał Franciszek Tchórzewski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, które w programie uczestniczy od września ubiegłego roku. – Chciałbym podziękować panu ministrowi, że młodzież klas wojskowych, jej zaangażowanie i pasja zostały dostrzeżone. Chcemy się dalej uczyć, aby jako młodzi patrioci móc służyć Polsce i jej bezpieczeństwu. To dla nas spełnienie marzeń oraz wielka szansa rozwoju – mówił uczeń.

Podczas spotkania w Wesołej zaprezentowany został m.in. poziom wyszkolenia uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Szef MON-u obserwował także pokaz szkolenia strzeleckiego i medycznego uczniów klas mundurowych przeprowadzony przez kadrę instruktorską z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Zakwalifikowane do drugiej edycji szkoły dołączą do 58 placówek, które realizują program od września ubiegłego roku. Nauka uczniów w ramach przedmiotu edukacja wojskowa obejmuje w sumie 185 godzin lekcyjnych, teoretycznych i praktycznych.

Placówki biorące udział w programie mogą liczyć na duże wsparcie MON-u. To m.in. dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego, pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomoc instruktorów wojskowych w prowadzeniu zajęć z uczniami. Absolwenci, którzy ukończą program, mogą z kolei liczyć na pewne przywileje związane ze służbą wojskową. Planuje się, że ochotnicy z obu edycji programu będą mogli wziąć udział w kilkutygodniowym szkoleniu wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub zostaną powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową.

Pełny wykaz szkół – uczestników programu jest dostępny na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura do Spraw Proobronnych.