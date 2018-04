Innowacje dla wojska

Mikrofalowa Broń Energii Skierowanej przeznaczona do zwalczania bezpilotowych statków powietrznych czy projekt bezzałogowca DC-01 Mucha to tylko niektóre z projektów, które zostały dziś nagrodzone przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Aż dwie z trzech kategorii konkursu wygrała firma UAVS Poland, trzy nagrody trafiły także do WITU.

W zorganizowanym przez I3TO konkursie mogły wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne legitymujące się polskim obywatelstwem. W sumie wszyscy uczestnicy do rywalizacji zgłosili prawie 100 projektów. O tym, które zasługują na zwycięskie statuetki i nagrody finansowe, zadecydowała specjalnie powołana komisja. W jej skład, oprócz przedstawicieli I3TO, weszli oficerowie reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Inspektoraty: Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a także Uzbrojenia.

Tradycyjnie komisja przyznawała nagrody w trzech kategoriach – koncepcje, projekty badawczo-rozwojowe, a także po raz pierwszy – projekty specjalnego przeznaczenia.

Po pierwsze – koncepcja

W kategorii koncepcje pierwsze miejsce oraz dziesięć tys. zł jury przyznało Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia (WITU), za Mikrofalową Broń Energii Skierowanej na bazie kompresorów mocy przeznaczonej do zwalczania pojedynczych i grupowych celów, czyli bezpilotowych statków powietrznych. Drugie miejsce i pięć tys. zł przyznano Wojciechowi Niecieckiemu za Bojowy Bezzałogowy Statek Powietrzny Wielokrotnego Użytku, a trzecie i trzy tys. zł – konsorcjum naukowo-przemysłowemu (Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Polska Grupa Zbrojeniowa, Mesko), które opracowało Kieszonkową Artylerię Rakietową, czyli system pocisków rakietowych kalibru 40 mm.

Natomiast wyróżnienia trafiły do kmdr. Tomasza Praczyka, kmdr. Piotra Szymaka, kmdr. Krzysztofa Nausa, kpt. mar. Leszka Pietrukańca – za zastosowanie militarne ławicy biomimetycznych autonomicznych pojazdów podwodnych, do ppor. Marcina Treszczotko za „Projekt Q”, czyli bezpołączeniowy system wymiany danych pomiędzy komputerami pracującymi w sieciach o różnych klauzulach bezpieczeństwa, a także do przedstawicieli WAT i Politechniki Warszawskiej za poddźwiękowy bezpilotowy system przeciwpancerny Skorpion II „Wystrzel i Odzyskaj”.

Kolejny krok – badania

W kategorii projekty badawczo-rozwojowe nagroda I stopnia i 20 tys. zł trafiła do UAVS Poland Sp. z o.o., która opracowała projekt modernizacji bezzałogowego statku powietrznego w układzie wielowirnikowym DC-01 Mucha przez integrację z hybrydowym źródłem energii oraz doposażeniem go w głowicę optoelektroniczną z kamerą hiperspektralną do szybkiej identyfikacji wybranych substancji i materiałów w warunkach bojowych. Drugie miejsce i dziesięć tys. zł otrzymało WITU za projekt głowic GX-2 do bojowych bezzałogowych statków powietrznych, a trzecią lokatę i sześć tys. zł komisja przyznała firmie Teldat za projekt Systemu Bezprzewodowego Zarządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi.

Wyróżnienia trafiły natomiast do WITU za elastyczny wkład balistyczny z przekładką antyugięciową do kamizelki kuloodpornej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych za system informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ „Turawa-Mats” oraz do konsorcjum Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej za trenażer nawigacyjny dla działań specjalnych.

Debiut kategorii

Również w kategorii projektu specjalnego przeznaczenia najlepsza okazała się firma UAVS, która za projekt bezzałogowego statku powietrznego w układzie wielowirnikowym DC-01 Mucha otrzymała 30 tys. zł. Nagrodzony BSP jest przeznaczony do obserwacji, ma możliwość działania w trudnych warunkach, lotów w roju, a także ma wydłużony czas lotu. Drugie miejsce oraz 15 tys. zł przyznano WITU za głowicę GX-1 do bojowych bezzałogowców, a trzecie i dziewięć tys. zł – konsorcjum Mandala-PIAP za badanie nowej głowicy skanowania przestrzennego oraz jej modyfikacji dla robotów mobilnych do mapowania otoczenia. Wyróżnienia trafiły natomiast do UAV Robotics za nowatorski system aktywnej stabilizacji i kontroli urządzeń rejestrujących, Mariusza i Tomasza Księżyków za bezzałogową modułową platformę lądową oraz do OMNI3D za drukarkę 3D, która może być wykorzystywana w przemyśle.

– Regulamin pozwolił nagrodzić po trzy projekty w poszczególnych kategoriach, jednak chciałbym podkreślić, że wszyscy możecie być dumni z efektów swojej pracy – mówił szef I3TO, gratulując laureatom konkursu.

Gala Innowacyjności odbyła się już po raz czwarty. W poprzednich latach zwycięskie laury zostały przyznane między innymi autorom kamery termowizyjnej KLW-1 Asteria, systemu obrony przeciwminowej Głuptak, projektu miniaturowej superkawitacyjnej torpedy o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej, inteligentnego antypocisku do zwalczania pocisków przeciwpancernych, czy zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej w paśmie C z nadajnikiem półprzewodnikowym.

Dzisiejszą uroczystość swoim patronatem objął Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, natomiast „Polska Zbrojna” była jej patronem medialnym.