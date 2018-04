Obrona Meza Mackavici

Żołnierze II zmiany PKW Łotwa wraz żołnierzami kanadyjskimi i łotewskimi byli wyznaczeni do obrony bazy. Dowodzenie tym międzynarodowym pododdziałem powierzono polskim oficerom z kompanii czołgów. Pododdziałami dokonującymi ataków na ochranianą bazę byli kolejno: żołnierze hiszpańscy, kanadyjscy, a w ostatnim tygodniu włoscy. Mimo że nasi czołgiści występowali w dość nietypowej dla siebie roli, działając poza ochronnym pancerzem czołgu i w nietypowych dla siebie strukturach dowodzenia, doskonale poradzili sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami.

Zajęcia w gęstych lasach pod Dyneburgiem były bardzo ciekawym urozmaiceniem szkoleń odbywających się w bazie i na poligonie Adazi. Były one także okazją do poznania procedur działania żołnierzy z innych państw w zakresie ochrony i obrony obiektów. Mimo, że wybór najlepszych sposobów reagowania na zaistniałą sytuację taktyczną oraz dowodzenie międzynarodowym pododdziałem było trudnym zadaniem, to nasi oficerowie doskonale sobie z nim poradzili. Kierownik ćwiczenia bardzo wysoko ocenił wszystkich ćwiczących żołnierzy, którzy realizowali zadania w ciężkich warunkach terenowych i atmosferycznych, a szczególne słowa uznania zostały skierowane do polskiego komponentu.

Tekst: ppor. Zakrzewska