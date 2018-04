Rekonstrukcja bitwy pod Pyzdrami

W programie również:

10.30 – konferencja poświęcona wydarzeniom z lat 1863-1864 – prelekcja dr Adama Buławy – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (kaplica Matki Bożej Pocieszenia – klasztor pofranciszkański w Pyzdrach)

12.00 – Msza święta oraz poświęcenie odrestaurowanego pomnika na mogile Powstańców Styczniowych (cmentarz parafialny w Pyzdrach)

Zapraszamy wszystkich do udziału i zachęcamy do ubrania się w stroje nawiązujące do epoki Powstania Styczniowego – rogatywki, czerwone koszule, kokardy w barwach narodowych.

Źródło: Grzegorz Janiszewski