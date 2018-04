Konkurs na projekt Ławki Niepodległości

Ławka Niepodległości to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

Projekt ławki zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym. Na każdej z Ławek Niepodległości będzie umieszczona okolicznościowa inskrypcja. Chcemy także, aby część multimedialna umożliwiała odsłuchanie fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady oraz fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r. Ławki Niepodległości to nowoczesny sposób upamiętnienia historii i tradycji polskiej niepodległości. Tworząc program kierowaliśmy się przede wszystkim poczuciem, że żyjemy w XXI wieku, a pomniki muszą to odzwierciedlać. Ławki Niepodległości to projekt upamiętniający polską państwowość, ale także posiadający walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na ławce, każdy z nas będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez nas niepodległości. Ławki będą również propagowały historię poszczególnych regionów Polski. Duży nacisk postawiliśmy na nowoczesność – pomniki będą posiadać fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi.

Konkurs architektoniczny skierowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę główną – 30 tys. zł. Przewidzieliśmy również dwa wyróżnienia – po 8500 zł. W skład Sądu Konkursowego wejdą osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, m.in. przedstawiciele MON i IPN oraz niezależni eksperci – historycy oraz architekci. Na prace konkursowe czekamy do 22 maja 2018 roku.