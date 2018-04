Żołnierze na czołowych lokatach w maratonach w Warszawie i Krakowie

Dwa medale żołnierzy

W ramach VI Orlen Warsaw Marathon odbyły się 88. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn. Na półmetku prowadził Yared Shegumo. Sześć sekund za nim biegli kpr. Arkadiusz Gardzielewski z wrocławskiego Wojskowego Zespołu Sportowego i Artur Kozłowski. Natomiast ze stratą pół minuty za tą dwójką podążali st. szer. Mariusz Giżyński z poznańskiego WZS-u i Emil Dobrowolski. Na 33 km wycofał się broniący tytułu mistrzowskiego Kozłowski. Na mecie najszybszy był Shegumo. Czas 2 godz. 13 min 53 s zapewnił mu kwalifikację do reprezentacji Polski na sierpniowe 24. Mistrzostwa Europy w Berlinie. Srebrny medal mistrzostw kraju wywalczył Giżyński, a brązowy Gardzielewski. Biegacz z WZS Poznań był ósmy w warszawskim maratonie, a zawodnik z WZS Wrocław dziewiąty. Z kolei Shegumo w imprezie Orlenu zajął szóstą lokatę.

Maraton w Warszawie wygrał Kenijczyk Ezekiel Omullo. Zwycięzca dystans 42 km 195 m pokonał w 2 godziny 11 min 17 s. Drugi był Kenijczyk Felix Kimutai (z czasem 2 godz. 11 min 41 s), a trzeci Etiopczyk Herpasa Kitesa (2.11,46). Natomiast w rywalizacji kobiet triumfowała Białorusinka Nastazja Iwanowa. Wynikiem 2 godz. 28 min 3 s zapewniła sobie drugie z rzędu zwycięstwo w warszawskiej imprezie. Druga była Etiopka Asmera Abreha, która przegrała z Białorusinką o cztery sekundy. Trzecią lokatę zajęła szer. Izabela Trzaskalska z Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z czasem 2 godz. 32 min 26 s wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na ME w Berlinie. Natomiast czwarta była mar. Aleksandra Lisowska z Klubu Sportowego AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Brązowa medalistka zeszłorocznych wojskowych mistrzostw świata w maratonie z czasem 2 godz. 33 min 13 s aż o siedem minut poprawiła swój rekord życiowy.

Podczas rozegranego w ramach VI Orlen Warsaw Marathon biegu na 10 km dwa pierwsze miejsca zajęli Etiopczycy. Triumfował Mengistu Zelalem (z czasem 28 min 48 s) przed Terefe Seifu (29,16). Trzeci był st. szer. Adam Nowicki z 12 Dywizji Zmechanizowanej (29,31), zaś dziewiąty – w tym czwarty w rywalizacji Polaków – kpr. Mateusz Demczyszak z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Bieg na 10 km kobiet wygrała Brytyjka Louise Small (33,20) przed szer. Pauliną Kaczyńską z 12 DZ (33,59) i Moniką Kaczmarek (34,25). Siódme miejsce, a czwarte wśród Polek, zajęła st. szer. Katarzyna Kowalska z 1 Kompanii Regulacji Ruchu w Szczecinie (35,13).

Pod Wawelem szeregowy najszybszym z Polaków

Na mecie krakowskiego maratonu sześć pierwszych lokat zajęli goście zagraniczni. Triumfował Etiopczyk Berga Birhanu Bekele, któremu pokonanie 42 km 195 m zajęło 2 godz. 11 min 34 s. Drugi był Etiopczyk Tamru Aredo Shifera, a trzeci Kenijczyk Cosmas Mutui Kyeva. Najlepszym z Polaków był szer. Andrzej Rogiewicz, który czasem 2 godz. 21 min 27 s zapewnił sobie tytuł mistrza Wojska Polskiego. Jako czwarty z polskich biegaczy zameldował się na mecie zlokalizowanej na Rynku Głównym szer. Adam Marysiak. Wicemistrz WP uzyskał czas 2 godz. 37 min. Natomiast brązowy medal wojskowych mistrzostw wywalczył kpr. Seweryn Duda, który w klasyfikacji XVII Cracovia Maraton zajął 17. miejsce.

W rywalizacji pań najlepszy wynik w krakowskim maratonie uzyskała reprezentantka Mołdawii Lilia Fisikovici. Trasę pokonała w 2 godz. 31 min 27 s. Druga była Kenijka Naomi Jopkosgei Maiyo, a trzecia Białorusinka Nina Sawina. Najlepsza z Polek – Ewa Jagielska – zajęła siódmą lokatę. W wojskowych mistrzostwach w rywalizacji open triumfowała ppłk Izabela Ledwoń. Drugie miejsce zajęła szer. Justyna Sieradzka, a trzecie szer. Weronika Wolf.

Na mecie XVIII Mistrzostw Wojska Polskiego w Maratonie zameldowało się 74 zawodników i pięć zawodniczek. – Frekwencja nie była wysoka, gdyż mistrzostwa nie były zaliczane do współzawodnictwa w sporcie powszechnym na szczeblu Sił Zbrojnych RP. Dlatego moja reprezentacja nie przyjechała do Krakowa w najsilniejszym składzie – mówi sierż. Artur Pelo z 7 Brygady Obrony Wybrzeża, który pod Wawelem bronił tytułu mistrzowskiego wywalczonego na poprzednich mistrzostwach w Lęborku. Porażką w Krakowie jednak wcale się nie zmartwił. – Do biegu przystąpiłem „z marszu”. Nie przygotowywałem się specjalnie do tego maratonu, a i tak w rywalizacji z młodszymi zawodnikami wcale źle nie wypadłem – dodaje sierżant.

Organizatorem 18. edycji wojskowych mistrzostw była 6 Brygada Powietrznodesantowa. – Żołnierze z 6 BPD świetnie wywiązali się z roli gospodarza. Mieli też duży udział w dobrej organizacji XVII Cracovia Maraton – podkreśla ppłk Sebastian Krasoń z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierze „Czerwonych Beretów” zabezpieczyli duży odcinek trasy biegnący nad Wisłą. – Wystawiliśmy 80 żołnierzy. Chętnie podjęliśmy się organizacji tych mistrzostw, gdyż w ten sposób chcieliśmy uczcić stulecie odzyskania niepodległości – dodaje mjr Piotr Rachoń, szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 6 BPD.

88. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn

1. Yared Shegumo (AZS AWF Warszawa) 2 godz. 13 min 53 s

2. st. szer. Mariusz Giżyński (WKS Grunwald Poznań) 2 godz. 15 min 17 s

3. kpr. Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław) 2 godz. 15 min 57 s

4. Emil Dobrowolski (LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) 2 godz. 20 min 18 s

5. Kamil Jastrzębski (SKB Kraśnik) 2 godz. 21 min 2 s

6. Tomasz Janusz (AZS AWF Katowice) 2 godz. 28 min 51 s

XVIII Mistrzostwa Wojska Polskiego w Maratonie

mężczyźni, open

1. szer. Andrzej Rogiewicz (16 Dywizja Zmechanizowana) 2 godz. 21 min 27 s

2. szer. Adam Marysiak (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) 2 godz. 37 min

3. kpr. Seweryn Duda (6 Brygada Powietrznodesantowa) 2 godz. 38 min 14 s

4. sierż. Artur Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża) 2 godz. 42 min 6 s

5. st. szer. Adrian Kijowski (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) 2 godz. 44 min 16 s

6. sierż. Jerzy Ponikiewski (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) 2 godz. 47 min 11 s

kobiety, open

1. ppłk Izabela Ledwoń (Wojska Specjalne) 3 godz. 40 min 41 s

2. szer. Justyna Sieradzka (Żandarmeria Wojskowa) 3 godz. 56 min 24 s

3. szer. Weronika Wolf (Wojska Obrony Terytorialnej) 4 godz. 19 min 58 s

4. st. szer. Edyta Chmielewska (Żandarmeria Wojskowa) 4 godz. 26 min 13 s

5. Marzena Jaszczak (Team Challenge Zakrzowiec) 4 godz. 29 min 27 s

drużynowo

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

2. DG RSZ 2 / 12 Dywizja Zmechanizowana

3. DG RSZ 4 / Siły Powietrzne