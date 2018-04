Żandarm na medal

Nic nie wskazywało na to, że czwartkowe popołudnie będzie dla żołnierza Żandarmerii Wojskowej z Poznania sprawdzianem bohaterstwa.

19 kwietnia około godziny 18:00 żandarm wracał z córką do domu. Nagle na skrzyżowaniu ulic Marcelińskiej i Przybyszewskiego zauważył płonący pojazd. Jego reakcja była natychmiastowa – poprosił przechodniów, by zaopiekowali się jego córką, a sam przystąpił do akcji ratowniczej.

Żołnierz pomógł młodej kobiecie z kilkumiesięcznym dzieckiem i jej babci wydostać się z płonącego auta i zabezpieczył miejsce zdarzenia. Po upewnieniu się, że uczestniczki zdarzenia nie uległy zatruciu ani poparzeniu, przystąpił do ratowania ich mienia i gaszenia pojazdu gaśnicą samochodową.