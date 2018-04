Multimedialne ławki upamiętnią 100-lecie niepodległości

Na każdej z ławek zostanie umieszczona informacja, że powstała ona, aby upamiętnić patriotów, dowódców i mężów stanu oraz czyn zbrojny polskiego żołnierza w stulecie odzyskania niepodległości. Dzięki temu, że ławki będą multimedialne, siedząc na nich będzie można zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. – Będzie można odsłuchać fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsza I Brygady oraz depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 roku skierowanej do szefów mocarstw, notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego – mówiła Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Informacyjnego MON.

– „Ławka Niepodległości” to projekt, który w nowoczesny sposób upamiętni historię i tradycję polskiej niepodległości – mówił dziś minister Mariusz Błaszczak, przedstawiając założenia nowego programu. – Zakładamy, że jeszcze w tym roku powstanie ich ponad sto – dodał.

Minister Mariusz Błaszczak ogłosił program uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zakłada on powstanie w kraju ponad stu ławek upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę suwerenności. MON chce realizować program we współpracy z samorządami. Jednocześnie resort ogłosił konkurs na projekt ławki.

Ławki będą także upamiętniać regionalne wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości m.in. walki Legionów Piłsudskiego, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie czy wojnę polsko-bolszewicką.

Resort obrony chce wyłonić projekt ławki w drodze konkursu. – Skierowany jest on do wszystkich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Szczegóły konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie www.mon.gov.pl – poinformowała Agnieszka Glapiak. Na prace resort obrony czeka do 22 maja. Potem komisja konkursowa złożona z historyków, architektów i rzeźbiarzy oceni projekty i wyłoni zwycięzcę.



Film: MON

Minister Mariusz Błaszczak chce, by program został zrealizowany we współpracy z samorządami. – Przewidujemy dofinansowanie przez budżet państwa do 80% kosztów budowy ławek – mówił. Szef MON-u dodał, że samorządy będą mogły przy okazji przedstawić także swoją lokalną historię i multimedialne informacje o ważnych wydarzeniach w dziejach regionu. Inne podmioty: osoby fizyczne, organizacje, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły będą mogły otrzymać bezpłatną licencję na wykorzystanie projektu.

Przedstawiciele resortu obrony poinformowali też, że nie będzie realizowany zaprezentowany wcześniej program MON-u, który przewidywał budowę w kraju stu kolumn niepodległości. – Nie byliśmy zadowoleni z projektów kolumn, które napłynęły do resortu i postanowiliśmy, aby setną rocznicę niepodległości uczcić w innej formie – powiedział Mariusz Błaszczak.