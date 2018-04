W Lublinie o patronie LITPOLUKRBRIG

Trzeba mówić o rzeczach, które nas łączą, ale nie można zaniedbywać rozmów w kwestiach, które nas dzieliły – podkreślali uczestnicy sympozjum naukowego w Lublinie. Dyskusję z udziałem naukowców i oficerów zorganizowały LITPOLUKRBRIG i KUL. W ramach „Dnia Konstantego Ostrogskiego”, patrona brygady, odsłonięta została również pamiątkowa tablica.

Wielki Hetman Konstanty Ostrogski został patronem brygady w październiku ubiegłego roku. Już wtedy pojawiła się inicjatywa, by poprzez rozmaite działania przybliżać postać bohatera wielu pól bitewnych i osoby, która doskonale łączy historię trzech państw-założycieli LITPOLUKRBRIG. – Brygada jest stosunkowo młodą jednostką i właśnie poprzez takie działania chcemy budować naszą tożsamość – podkreśla gen. bryg. Zenon Brzuszko. – Możemy ją tworzyć dzięki temu, że nasz patron to bohater trzech państw. Wielki Hetman Konstanty Ostrogski, jest bez wątpienia przykładem osoby, którą jako żołnierze trzech nacji powinniśmy naśladować – dodaje dowódca LITPOLUKRBRIG.

Wielonarodowa Brygada postanowiła przybliżyć postać patrona poprzez „Dzień Konstantego Ostrogskiego”. W ramach obchodów, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowane zostało sympozjum pod tytułem: „Litewsko-Polsko-Ukraińska współpraca militarna: wspólna historia, wspólne wyzwania” z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych i naukowców z Polski, Litwy i Ukrainy. – Postać Konstantego Ostrogskiego łączy tradycje polskie, ukraińskie, litewskie, a nawet ruskie. Inicjatywa, by spojrzeć na nią w kontekście szerokich przemian militarnych, politycznych, ustrojowych, a także kulturowych to znakomity pomysł – mówi dr hab. Paweł Kras z Instytutu Historii KUL. Z kolei prof. dr Valdas Rakutis, doradca dowódcy wojsk litewskich i historyk wojskowy zaznacza: – Trzeba mówić o rzeczach, które nas łączą, ale nie można zaniedbywać rozmów w kwestiach, które nas dzieliły. Litwini są bardzo zainteresowani współpracą z Polską. Mocno popieramy ideę tej brygady. Takie sympozjum jest ważne, by rozmawiać o tym, jak nasze kraje postrzegają wspólne koleje historii.